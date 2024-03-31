Iğdır seçim sonuçları merak ediliyor. Iğdır’da seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. Iğdır seçim sonuçları 2024 ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen AK Parti Iğdır adayı Ülkü Öcal ile DEM adayı Mehmet Nuri Güneş arasında geçiyor. Iğdır ilçe ilçe seçim sonuçlarında son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Iğdır seçim sonuçlarında son durum...

Ülkü Öcal mı Mehmet Nuri Güneş mi kazandı?

31 Mart Iğdır yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Ülkü Öcal ve Mehmet Nuri Güneş’in Iğdır’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Ülkü Öcal ve Mehmet Nuri Güneş 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Ülkü Öcal - Mehmet Nuri Güneş yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Ülkü Öcal ve DEM adayı Mehmet Nuri Güneş oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Ülkü Öcal kimdir?

Iğdır'da 1977'de doğan Ülkü Öcal, ilk, orta ve lise eğitimi kentte tamamladı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Öcal, Iğdır Belediyesinde 1998'de çevre mühendisi olarak görev başladı. Iğdır Belediyesinin muhtelif birimlerinde mühendis ve yönetici vasfıyla görev yaptı.

Öcal, 1998-2009 yılları arasında Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Personel İşleri Müdürlüğü yaptı, 2010-2019 yılları arasında görevde yükselme sınavını kazanarak asaleten Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2019'dan beri Iğdır Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öcal, evli ve üç çocuk annesidir.

Mehmet Nuri Güneş kimdir?

Iğdır’da 1953 yılında doğan Mehmet Nuri Güneş, HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'te aktif görev aldı. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 2009'daki yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçildi.

Güneş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Iğdır hakkında genel bilgiler

Iğdır, Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve üç ülkeyle sınırı bulunan bir şehirdir: Azerbaycan (Nahçıvan ile), Ermenistan ve İran. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na (Ararat Dağı) ev sahipliği yapmasıyla bilinen Iğdır, zengin tarihi ve kültürel mirası, verimli toprakları ve çeşitli ekosistemleri ile dikkat çeker. Ayrıca, Türkiye'nin en düşük rakımlı şehirlerinden biridir. İşte Iğdır hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Iğdır, düz ve geniş bir ovada yer alır. Iğdır ovası, Türkiye'nin en verimli topraklarından bazılarına sahiptir. Şehir, karasal bir iklime sahip olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Ağrı Dağı, bölgenin iklimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ekonomi

Iğdır'ın ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında pamuk, buğday, arpa ve şeker pancarı bulunur. Meyve bahçeciliği de oldukça yaygındır; özellikle elma üretimi ile tanınır. Hayvancılık, şehrin ekonomik faaliyetlerinde önemli bir yer tutar.

Tarih ve Kültür

Iğdır, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Urartular, Medler, Persler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük imparatorluklar bu bölgede izler bırakmıştır. Iğdır ve çevresindeki tarihi eserler, bu medeniyetlerin varlığını ve etkisini günümüze taşır. Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerindeki Urartu kalıntıları, bölgenin zengin tarihi mirasının bir parçasıdır.

Turizm

Iğdır, özellikle doğa turizmi ve kültürel turizm açısından potansiyele sahiptir. Ağrı Dağı, hem tırmanış hem de trekking için popüler bir destinasyondur. Iğdır'da bulunan Meteor Çukuru, dünyanın en büyük ikinci meteor çukurudur ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir. Ayrıca, bölgedeki tarihi sit alanları ve doğal güzellikler, turistler için çekici noktalar arasındadır.

Yemek Kültürü

Iğdır mutfağı, çeşitli kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak zengin ve çeşitlidir. Yöresel yemekler arasında Iğdır'a özgü kete, aşure ve çeşitli et yemekleri bulunur. Ayrıca, bölgede yetişen meyvelerden yapılan reçeller ve marmelatlar da oldukça popülerdir.