Üniversite mezuniyet puanı değişecek mi? YÖK'ten açıklama geldi

Üniversite mezuniyet puanı değişecek mi? YÖK'ten açıklama geldi

11:453/10/2025, Cuma
Üniversitelerde neler değişecek?
Üniversitelerde neler değişecek?

Yükseköğretimde yeni dönemle birlikte kapsamlı bir reform süreci başlıyor. Üniversitelerde ders içerikleri, yaz okulu uygulamaları, mezuniyet puan hesaplamaları ve kontenjan düzenlemeleri yeniden gözden geçirilecek. Detaylı açıklamayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptı.

Yükseköğretimde yeni dönemde birçok değişiklik yapılacak. Üniversitelerdeki ders programlarından yaz okuluna, mezuniyet puanından bölüm kontenjanlarına birçok alan yeniden ele alınacak. Açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi.

2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Programı'nda konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, önümüzdeki dönemde üniversitelerin lisans programlarında ders programlarının sadeleştirileceğini açıkladı.

Özvar, öğrencilerin proje geliştirebilecekleri, araştırma temelli öğrenme modellerinin hayata geçeceğini söyledi.

YÖK Başkanı, dileyen ve şartları yetiren getiren öğrencilerin üç yılda mezuniyetinin önünü açan düzenlemenin de gündeme alınacağını kaydetti.

Yaz okullarının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Özvar, "Öğrenciler sadece başarısız oldukları dersleri değil, bir sonraki dönem alabilecekleri dersleri de yaz okulunda alabilmeliler." diye konuştu.

Dört yılda mezuniyet için gerekli 240 AKTS'nin yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Özvar, Avrupa'da 180 kredi ile mezun olunabildiğina işaret etti.

Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan politikasını da yeniden ele alacaklarını anlattı.

Eczacılık, diş hekimliği ve bazı sağlık programlarında önümüzdeki dönemde kontenjan sayılarında düzenlemeye gitmeyi planladıklarını anlatan Özvar, geçen yıl devlet üniversitelerinde alınan bu kararın şimdi vakıf üniversitelerinde hayata geçirileceğini kaydetti.

