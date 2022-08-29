Özgün Osmanlı tarihinde en kısa süre tahtta kalan padişah V Murad kimdir?
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Osmanlı tarihinde en kısa süre tahtta kalan padişah: V. Murad kimdir?

Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan V. Murad, tahttan indirildikten sonra birçok siyasi grup tarafından yeniden yönetime getirilmeye çalışılmış fakat girişimler başarılı olamamıştır. Peki Sultan V. Murad kaç gün tahtta kaldı? Kim tarafından tahttan indirildi? Yerine kim geçti? Dönemin bütün olayları ve detayları haberimizde…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
V. Murad kimdir? Ne zaman tahttan indirildi? Dönemin olayları neler? Yerine kim geçti? Kaç gün tahtta kaldı?
Sultan V. Murad

Padişah Abdülaziz'in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilişinden sonra onun yerine tahta geçmiş, 93 gün boyunca tahtta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek padişahlık makamından indirilen V. Murad, Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır.

33. OSMANLI PADİŞAHI V. MURAD KİMDİR?

112. İslam halifesi olan V. Murad’ın babası Padişah Abdülmecid, annesi Şevkefza Kadınefendi’dir. 21 Eylül 1840’ta Mehmed Murad ismiyle İstanbul’da doğan V. Murad, şehzadeliğinde iyi bir eğitim gördü. Çeşitli hocalardan Türkçe, Arapça, Fransızca, Osmanlı tarihi ve fen dersleri aldı. Amcası Abdülaziz tahta çıkınca veliaht ilân edildi. 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilen Sultan Abdülaziz yerine tahta geçerek 36 yaşındayken padişah oldu.

V. MURAD HÜKÜMDARLIĞINDAKİ DÖNEMİN OLAYLARI

V. Murad, tahta çıkmasında önemli rol oynayan Ziyâ Paşa’yı kendisine başkâtip tayin etti. 31 Mayıs 1876 tarihinde Ziya Paşa’nın yerine devlet sırlarının mahremi ve padişahın en yakını statüsündeki Mabeyn Başkâtipliği Sadullah Paşa’ya tevdi edilmiştir. ’’erkân-ı erbaa’’ ile arasında kısa zamanda yaşadığı fikir ayrılıkları, Sultan Abdülaziz’in ölümü, Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın öldürülmesi Sultan V. Murad’ın eskiden beri bilinen rahatsızlığını daha da kötü hale getirmiştir.

Olayların üzerine kendini tamamen kaybederek yatağında gözleri havaya dikilmiş halde hareketsiz kalakalan Sultan V. Murad'ın, doktoru Dr. Kapolyon'un son derece hatalı tedavi yöntemleriyle durumu daha da fenalaşmış ve adeta kendisinden ümit kesilmişti.

SULTAN V. MURAD NE ZAMAN TAHTTAN İNDİRİLDİ?

Kendisinden umdukları ümitlerin suya düştüğü kanaatine varan devlet adamlarının kararıyla 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 tarihinde indirildi.

V. MURAD’TAN SONRA TAHTA KİM GEÇTİ?

V. Murad’tan sonra II. Abdülhamid tahtta geçerek Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı, 113. İslam halifesi oldu.

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