VGM burs sonuçları 2025: Ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte VGM burs sonuçları son bilgiler ve sorgulama linki

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 2025–2026 eğitim yılı burs başvuruları sona erdi. 1 Ekim’de başlayan ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2025’te, yükseköğrenim burs başvuruları ise 21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Binlerce öğrencinin beklediği VGM burs sonuçları için değerlendirme süreci başladı.

VGM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak önceki yıllardaki takvime göre burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında veya Aralık ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecekler.