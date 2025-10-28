Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
VGM burs sonuçları 2025: Ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte VGM burs sonuçları son bilgiler ve sorgulama linki

VGM burs sonuçları 2025: Ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte VGM burs sonuçları son bilgiler ve sorgulama linki

23:2528/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
VGM burs sonuçları 2025: Ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte VGM burs sonuçları son bilgiler ve sorgulama linki
VGM burs sonuçları 2025: Ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte VGM burs sonuçları son bilgiler ve sorgulama linki

VGM burs başvurularının sona ermesiyle birlikte 'VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerine yönelik burs programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından burs kazanan öğrencilere ödemeler, Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yapılacak. Detaylar ve sorgulama ekranı www.vgm.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 2025–2026 eğitim yılı burs başvuruları sona erdi. 1 Ekim’de başlayan ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2025’te, yükseköğrenim burs başvuruları ise 21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Binlerce öğrencinin beklediği VGM burs sonuçları için değerlendirme süreci başladı.


VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak önceki yıllardaki takvime göre burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında veya Aralık ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecekler.


VGM burs miktarları 2025’te arttı

2025 yılı itibarıyla burs miktarlarında önemli bir artış yapıldı.

Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL

VGM tarafından yapılan duyuruda, 2026 yılı itibarıyla burs tutarlarının yeniden güncelleneceği de belirtildi.


Ödemeler nasıl yapılacak?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, sonuçların açıklanmasının ardından hesap açım işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacak. İlk burs ödemesi, Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yatırılacak.


Kimler VGM bursundan yararlanamaz?

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler, VGM’den muhtaç aylığı alan öğrenciler, Kardeşi hâlihazırda VGM ortaöğretim bursu alan öğrenciler bu bursa başvuramayacak.


Sonuç sorgulama ekranı

Burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, “VGM burs sonuç sorgulama” sayfası üzerinden bilgi alabilecek: https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari

#2025 burs sonucları
#vgm burs
#vgm burs sorgulama
#ortaogretim burs
#universite burs
#vgm burs ne zaman aciklanacak
#vgm burs miktarları
#vgm burs 2025
#vgm burs sonuçları sorgulama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarihler