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Xbox Series S 1 TB Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, Amerika'da her yaz döneminde yapılan Summer Game Fest’de Showcase etkinliğinde Xbox Series S oyun konsolunun 1 TB versiyonunu duyurdu. Xbox CEO'su Phil Spencer oyun tutkunlarının uzun zamandır beklediği Xbox 1 TB'lık sürümünü oyuncularla buluşturdu. Xbox Series S’nin yapılan etkinlik sonrası Türkiye fiyatı’da belli oldu. Peki Xbox Series S 1 TB fiyatı ne kadar, özellikleri neler, ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

14:40 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Xbox Series S 1 TB fiyatı ne kadar, özellikleri neler, ne zaman çıkacak?

Xbox Series S 1 TB fiyatı ne kadar, özellikleri neler, ne zaman çıkacak?

Microsoft Xbox, Showcase etkinliğinde yeni sürüm Xbox Series S 1 TB’yi duyurdu. 1 TB dahili depolama alanına sahip ve siyah renkli (Carbon Black) Xbox Series S’nin Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte detaylar.

XBOX SERİES S 1 TB FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

FİYAT

Xbox Series S 1TB'ın çıkış fiyatı 349 dolar olarak belirtildi. Böylelikle vergiler dahil güncel kurla hesaplama yapıldığında 14.450 TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. (Bu fiyat 23,65 Dolar kuru ile hesaplanmıştır farklılık gösterebilir)

TEKNİK ÖZELLİKLER

İŞLEMCİ

CPU. 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU. 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU Özel RDNA 2 GPU

SOC Yonga Boyutu. 197,05 mm2

BELLEK VE DEPOLAMA

Bellek. 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

Bellek Bant Genişliği. 224 GB/sn hızında 8GB, 56 GB/sn hızında 2GB.

Dahili Depolama. 1 TB Özel NVME SSD

G/Ç Aktarım Hızı. 2,4 GB/sn (Ham), 4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

Genişletilebilir Depolama. Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

VİDEO ÖZELLİKLERİ

Oyun Çözünürlüğü. 1440p

Performans Hedefi. 120 FPS'ye Kadar

HDMI Özellikleri. Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

SES ÖZELLİKLERİ

L-PCM, 7.1'e kadar

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Atmos ile Dolby TrueHD

BAĞLANTI NOKTALARI VE BAĞLANTI

HDMI. 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

USB. 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

Kablosuz. 802.11ac çift bant

Ethernet. 802.3 10/100/1000

Aksesuarlar radyosu. Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo

TASARIM

Boyutlar. 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm

Ağırlık. Yaklaşık 1,9 kg

XBOX SERİES S 1 TB NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 TB depolama alanına sahip Xbox Series S'in 1 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.



#Xbox Series S
#1 TB
#Microsoft
#Summer Game Fest
#Showcase
1 saat önce
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