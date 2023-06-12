Xbox Series S 1 TB fiyatı ne kadar, özellikleri neler, ne zaman çıkacak?
Microsoft Xbox, Showcase etkinliğinde yeni sürüm Xbox Series S 1 TB’yi duyurdu. 1 TB dahili depolama alanına sahip ve siyah renkli (Carbon Black) Xbox Series S’nin Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte detaylar.
XBOX SERİES S 1 TB FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?
FİYAT
Xbox Series S 1TB'ın çıkış fiyatı 349 dolar olarak belirtildi. Böylelikle vergiler dahil güncel kurla hesaplama yapıldığında 14.450 TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. (Bu fiyat 23,65 Dolar kuru ile hesaplanmıştır farklılık gösterebilir)
TEKNİK ÖZELLİKLER
İŞLEMCİ
CPU. 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU
GPU. 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU Özel RDNA 2 GPU
SOC Yonga Boyutu. 197,05 mm2
BELLEK VE DEPOLAMA
Bellek. 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu
Bellek Bant Genişliği. 224 GB/sn hızında 8GB, 56 GB/sn hızında 2GB.
Dahili Depolama. 1 TB Özel NVME SSD
G/Ç Aktarım Hızı. 2,4 GB/sn (Ham), 4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)
Genişletilebilir Depolama. Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).
VİDEO ÖZELLİKLERİ
Oyun Çözünürlüğü. 1440p
Performans Hedefi. 120 FPS'ye Kadar
HDMI Özellikleri. Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.
SES ÖZELLİKLERİ
L-PCM, 7.1'e kadar
Dolby Digital 5.1
DTS 5.1
Atmos ile Dolby TrueHD
BAĞLANTI NOKTALARI VE BAĞLANTI
HDMI. 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası
USB. 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası
Kablosuz. 802.11ac çift bant
Ethernet. 802.3 10/100/1000
Aksesuarlar radyosu. Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo
TASARIM
Boyutlar. 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm
Ağırlık. Yaklaşık 1,9 kg
XBOX SERİES S 1 TB NE ZAMAN ÇIKACAK?
Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 TB depolama alanına sahip Xbox Series S'in 1 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.