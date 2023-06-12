Xbox Series S 1 TB fiyatı ne kadar, özellikleri neler, ne zaman çıkacak?

Microsoft, oyun konsolu Xbox'ın yeni serileri olan Xbox Series X ve Xbox Series S modellerini Ekim ayı itibariyle ön ssipariş yoluyla satışa çıkardı. Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde edecekler.