Xbox Series X ve S ön sipariş ile satışa çıkarıldı

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri için ön siparişler Ekimayı itibarıyla alınmaya başlandı. Oyunseverler, Xbox Series X için 9299 TL, Xbox Series S içinse 5399 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatlarıyla Xbox konsollarının ön siparişini web mağazalarından verebilecekler.

Gerçekçi oyun deneyimi ve 120 FPS’ye kadar akıcılık sunan Xbox Series X ve S,Yüksek Dinamik Aralığı ve Xbox Hız Mimarisi ile bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı ve en güçlü Xbox konsollar olma özelliğine sahipler. Xbox Series X ve S için optimize edilen oyunlar; yüksek hızda yükleme özelliği ve iyileştirilmiş görselleriyle fark yaratıyor.

Söz konusu oyunların arasında Xbox Series X ve S geliştirme ortamlarında geliştirilmiş oyunların yanı sıra, daha önce piyasaya sürülmüş, ancak Xbox Series X ve S için özel olarak yeniden tasarlanmış oyunlar da yer alıyor.

Xbox Series X

Akıllı teslimat ile ayrıcalıklı hizmet

Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş oluyor. Üstelik Microsoft’un popüler oyun üyelik servisi olan Xbox Game Pass sayesinde kullanıcılar Xbox Series X ve S’te 100’ün üzerinde güncel oyunu aylık düşük bir ücret karşılığında oynama şansı bulacaklar.

Xbox Series X ne zaman satışa çıkacak?

Yeni nesil Xbox konsolların 10 Kasım itibarıyla piyasada olması bekleniyor.