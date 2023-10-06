Yandex Yol Durumu - Yandex Trafik Durumu Canlı

Yandex yol durumu, trafik Yandex canlı takip... İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşanan trafik yol durumu için Yandex arama motoru büyük bir imkan sunuyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafik adeta çekilmez oluyor. Vatandaşlar trafiğe çıkmadan önce gidecekleri güzergahtaki trafik yol durumunu canlı izleyerek ona göre yolculuğa başlıyorlar. Yandex trafik yol durumu bunun için hazırlanmış en iyi uygulamalar arasında yer alıyor. Vatandaşların hizmetine sunulan metrobüs seferleri hemen hemen 3-5 dakikaya kadar indirilmiş olmasına rağmen doluluk oranı ciddi oranlarda. Tramvay, metro ve otobüslerde aynı şekilde ciddi manada doluluk oranına sahipler. Durum böyle olunca vatandaşlar özel araçlarına yöneliyor. Ancak bu da yollarda trafik olmasına neden oluyor. İşte İstanbul Ankara İzmir Yandex trafik durumu canlı takibi...

Yandex Yol Durumu

Yandex Yol Durumu, Türkiye'de ve dünyadaki yolların trafik durumunu gösteren bir hizmettir. Yandex Haritalar ve Yandex Navigasyon uygulamalarında bulunan Yandex Yol Durumu, gerçek zamanlı trafik verilerini kullanarak kullanıcılara yolların durumunu takip etme imkanı sunar.

Yandex Yol Durumu, trafik yoğunluğu, kazalar, yol çalışmaları ve diğer trafik olayları hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, kullanıcıların trafik durumunu daha iyi anlamalarına ve daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerine yardımcı olur.

Yandex Yol Durumu'nu kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Yandex Haritalar web sitesinde:

Yandex Haritalar web sitesine gidin.

Harita üzerinde bir konumu seçin.

"Trafik" sekmesine tıklayın.

Trafik durumunu görmek istediğiniz yolları seçin.

Yandex Haritalar mobil uygulamasında:

Yandex Haritalar uygulamasını açın.

Harita üzerinde bir konumu seçin.

"Trafik" sekmesine tıklayın.

Trafik durumunu görmek istediğiniz yolları seçin.

Yandex Navigasyon uygulamasında:

Yandex Navigasyon uygulamasını açın.

Bir rota oluşturun.

"Trafik" sekmesine tıklayın.

Rota üzerindeki yolların trafik durumunu görebilirsiniz.

Yandex Yol Durumu, Türkiye'de ve dünyadaki 70'ten fazla ülkedeki yolların trafik durumunu gösterir. Hizmet, gerçek zamanlı trafik verilerini kullanarak kullanıcılara yolların durumunu takip etme imkanı sunar.

TRAFİK NEDİR?

İnsanların, hayvanların ve trafikte ki araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denilmektedir. Trafik sadece içerisinde akışın yönlendirildiği bir yollar sistemi değil, aynı zamanda toplumun bireylerinin bir başka biçimde etkileşim de bulunmasıdır.

UYULMASI GEREKEN TRAFİK KURALLARI

1- Cadde ve sokaklarda yürürken daima yaya kaldırımlarından yürüyünüz.

2- Yaya kaldırımlarından yürürken daima sağ taraftan yürüyünüz.

3- Yaya kaldırımlarında, sizden başka yayaların da olacağını düşünerek dikkatli davranınız.

4- Yaya kaldırımı bulunmayan cadde ve sokaklarda yürümek zorunda kaldığınızda, yolun sol kenarından yürüyünüz. Çünkü, ülkemizde trafik sağ taraftan çalıştığı için sizde sağ taraftan yürüdüğünüzde yolun sağını kullanan araçlar sizin arkanızda kalacak ve siz araçları göremeyeceksiniz. Ancak sol taraftan yürüdüğünüzde karşınızdan gelen aracı rahatlıkla görebilir ve herhangi bir tehlike anında kendinizi kurtarma şansınız olacaktır.

5- Kaldırımı olmayan yolların sol kenarından yürüyünüz.

YAĞIŞLI HAVALARDA TRAFİĞE DİKKAT

Kış ayının gelmesiyle havalarda soğudu, yağışlar arttı. Hava durumunun yağışlı olmasıyla İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde trafik normalinin üstüne çıkıyor. Bu nedenle yayaların ve sürücülerin kış aylarında ve özellikle yağmurlu, karlı havalarda daha dikkatli olması gerekmektedir. Yola çıkmadan önce trafiğe yakalanmadan önce Yandex trafik yol durumu canlı olarak inceleyiniz.

ARACINIZDA BULUNDURULMASI TAVSİYE EDİLEN ARAÇ VE GEREÇLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Uyarı tabelası, kar fırçası, su, ilk yardım çantası, yangın söndürücü, çekme halatı, yedek lastik, uzun yola çıkılıyorsa; battaniye, beslenme çantası da bulundurulmalıdır.

YANDEX NEDİR?

Yandex, Türkiye’deki kullanıcılar ve Türkiye hakkında bilgi arayan herkes için geliştirilmiş, kullanıcılarına İnternet’te aramanın yanı sıra haberler, e-posta gibi birçok farklı İnternet servisi sunan bir arama motoru ve web bilgi portalıdır.

ComScore verilerine göre bütün dünyada 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilerek dünyanın önde gelen arama motorlarından biri olan Yandex, kuruluşundan bu yana 10 yılı aşkın bir süredir %60’a yakın bir pazar payıyla Rusya piyasasındaki lider konumunu korumaktadır. Birkaç yıl önce Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan için de özel portallarını açan Yandex, servislerini başka dillere çevirmekle kalmayıp çalıştığı her ülke için gerçek birer yerel ürün sunmak üzere çaba göstermektedir.

İstanbul, Ankara, İzmir Yandex yol trafik durumu canlı takibi haberimizde sizlerle paylaştık.







