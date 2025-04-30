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Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, lise ve üniversiteler yarım gün mü, tam gün tatil mi? 1 Mayıs resmi tatili

Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, lise ve üniversiteler yarım gün mü, tam gün tatil mi? 1 Mayıs resmi tatili

19:2830/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde okulların tatil olma durumu da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını, yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil olduğunu sorguluyor. 1 Mayıs dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaya devam ediyor. Peki yarın 1 Mayıs 2025 okullar tatil mi? İlk orta, lise ve üniversitelere tatil var mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler.

Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü her yıl çeşitli etkinlikler ile kutluyor. Öğrencilerin akıllarındaki tek soru ise 'yarın (1 Mayıs) okullar tatil mi?' sorusu oldu. Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için okulların yarın gün mü tatil olduğu da kafaları karşıtıran konular arasında yer alıyor. İşte 1 Mayıs tatili hakkında tüm detaylar.


YARIN (1 MAYIS'TA) OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm düzeydeki okullar, resmi tatil olan 1 Mayıs'ta tatil oluyor. Bu nedenl öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine kaldıkları yerden devam edebilecek.


ÜNİVERSİTELER 1 MAYIS'TA TATİL Mİ?

Üniversiteler de tıpkı okullar gibi 1 Mayıs'ta tatil olacak. Dersler 2 Mayıs'tan itibaren devam edecek.


OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor. Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.


RESMİ TATİLLER 2025

1 Ocak 2025 - Yılbaşı

30 Mart 2025 - Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

19 Mayıs 2025 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran 2025 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı



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