Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, lise ve üniversiteler yarım gün mü, tam gün tatil mi? 1 Mayıs resmi tatili

Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü her yıl çeşitli etkinlikler ile kutluyor. Öğrencilerin akıllarındaki tek soru ise 'yarın (1 Mayıs) okullar tatil mi?' sorusu oldu. Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için okulların yarın gün mü tatil olduğu da kafaları karşıtıran konular arasında yer alıyor. İşte 1 Mayıs tatili hakkında tüm detaylar.