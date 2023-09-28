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Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı! Yarın hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da beklenen sağanak aniden bastırınca yollar göle döndü. AFAD ve İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşlara riskli yerlerin boşaltılması konusunda çağrıda bulundu. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın yağış var mı? İşte il ili Meteoroloji hava durumu son bilgiler.

17:18 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
dünden itibaren yaptığı uyarıların ardından bugün
yağmura teslim oldu. Aniden bastıran sağanak sonrası, Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.

Yağışlar birçok ilçede dolu, sağanak ve sel şeklinde şiddetini artırırken AFAD ve İstanbul Valisi'nden uyarı geldi.

AFAD’dan son dakika uyarası

AFAD, cep telefonlarına son dakika SMS gönderdi. Mesajda, “Meteorolojiye göre İstanbul’da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın yağış var mı?

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayımladığı son verilere göre, İstanbul'da sabah saatlerine kadar şiddetli yağış bekleniyor. Yarın için ise İstanbul dahil Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul 29 Eylül 2023 Cuma hava durumu tahmini:
  • Sabah: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, 14-20 derece
  • Öğle: Parçalı bulutlu, güneşli, 22-23 derece
  • Akşam: Parçalı bulutlu, 20-22 derece
  • Gece: Parçalı bulutlu, 17-18 derece

İstanbul'da hava durumu uyarıları:

Yağış uyarısı: Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağış geçişleri görüleceğinden, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgar uyarısı: Kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Yağışlar ne kadar sürecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini söyledi.

Acar, vatandaşları yağışlara karşı uyararak, "Yarın batı bölgelerden başlayacak olan yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, öğleden sonraları daha kuvvetli olma ihtimali var. Örneğin; yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler" dedi.

"Hafta sonu kuzey kesimlerden gelecek yeni bir yağışlı sistemle beraber yağışların tüm yurda yayılmasını bekliyoruz" diyen Acar, beklenen yağışların hava sıcaklıklarına etkisine ilişkin, "Hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber mevsim normalleri civarına düşeceği ve hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar, yani yedi gün boyunca bu yağışların tüm yurtta etkili olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi, deniz suyunun rengi değişti. İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.


#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
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