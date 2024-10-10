Yasin suresi oku, dinle! Türkçe meali ile Yasin suresi

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve okunması en faziletli surelerden biri olan

Yasin Suresi

'ni okumak için doğru yerdesiniz. Yasin Suresi, 83 ayetten oluşan ve hem Türkçe hem de Arapça olarak okunabilen bir suredir. Yasin-i Şerif olarak da bilinen bu sure, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından sıkça okunması tavsiye edilmiştir. Sure, İslam'ın temel esasları olan tevhid (Allah’ın birliği), nübüvvet (peygamberlik) ve ahiret (ölümden sonraki hayat) konularını ele alarak, bu hakikatleri eşsiz delillerle sunar. Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak bilinen

Yasin Suresi, Türkçe tefsiri ve meali

ile incelendiğinde, mukaddes kitabın içeriği ve öğretileri daha iyi anlaşılmaktadır.

Yasin Suresi'nin Arapça okunuşu, Türkçe anlamı