Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği Süper Lig karşılaşmasında öne çıkarılabilecek birçok detay var. Ancak benim gündemim ne atılan goller ne de sahadaki bireysel performanslar. Benim gündemim, Galatasaray'ın kendi evinde oynaması gereken bir karşılaşmayı neden Başakşehir'de oynamak zorunda kaldığı!

Sebebi malum: RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmaları ve zeminin Aston Villa karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılması.

Peki, sormak gerekiyor: Galatasaray gibi Avrupa'da büyük hedefleri olan bir kulüp, kendi sahasında maç oynayamayacak duruma nasıl gelir?

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak bu karşılaşmada yaşanabilecek olası bir puan kaybının nasıl bir sansasyona dönüşeceğini düşünmek bile istemiyorum.

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Üstelik bunun bedeli yalnızca kaybedilecek iki ya da üç puanla sınırlı kalmazdı. Yönetim üzerindeki baskı artar, yapılan planlama sorgulanır ve belki de sezonun en kritik döneminde hiç hesapta olmayan bir kriz patlak verirdi.

Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini geliştirmeye devam ediyor. Ne var ki sarı-kırmızılılar, bu seriyi RAMS Park yerine başka bir stadyumda sürdürmek zorunda kaldı. Bu bile başlı başına üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.

Bir tarafta, stadyumunda NFL organizasyonu düzenlenmesine rağmen yalnızca dört gün içerisinde zeminini yenileyerek maçına çıkan Bayern Münih var. Diğer tarafta ise sezon devam ederken kendi sahasını kullanamayan Galatasaray...

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Elbette her stadyumun şartları, zeminin ihtiyaçları ve yapılan çalışmalar birbirinden farklı olabilir. Ancak bu durum, Galatasaray'ın yaşadığı sorunun sorgulanmasına engel değil.

Mesele yalnızca çim değil, mesele yönetim ve organizasyon becerisi!

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yönetimin iki önemli figürü istifa ederek kulüpten ayrıldı. Yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar, güç mücadeleleri ve egoların ön plana çıktığı tartışmalar gündemi meşgul etti.

Keşke o toplantılarda biraz da RAMS Park'ın zeminine kafa yorulsaydı! Keşke kişisel hesaplaşmalara ayrılan enerjinin bir bölümü, takımın sahaya çıkacağı zeminin sorunlarını çözmek için harcansaydı. Çünkü Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, yönetim koridorlarında kimin daha güçlü olduğunun tartışılması değil, sahada daha güçlü bir takımın şartlarının oluşturulmasıdır.

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Bugün Samsunspor karşısında alınan galibiyet birçok problemin üzerini örtmüş olabilir. Ancak kazanılan üç puan, ortada bir sorun olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da sezonun en kritik süreçlerinden birine giriyor. Böyle bir dönemde futbolcuların, teknik heyetin ve taraftarların gündeminde zeminin durumu değil, yalnızca futbol olmalı.

Galatasaray yönetimi şunu unutmamalı: Galibiyetler sorunları gizleyebilir ama ortadan kaldırmaz.

Bugün kazanıldığı için fazla konuşulmayan bu mesele, yarın yaşanabilecek bir puan kaybında çok daha sert biçimde yönetimin karşısına çıkacaktır. Galatasaray taraftarı, takımının kendi sahasında oynayamamasını ve bunun doğurabileceği olumsuz sonuçları kolay kolay unutmaz. O nedenle RAMS Park'ın zemini, ertelenebilecek ya da geçiştirilebilecek bir mesele değildir. Çözümü en acil sorunların başında gelmektedir.

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Bugün üç puanla geçiştirilen bu sorun, yarın çok daha ağır bir faturaya dönüşebilir.

Ve o faturayı ödemek zorunda kalanlar, sahadaki futbolculardan önce bu süreci yönetemeyenler olacaktır.