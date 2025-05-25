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YDUS saat kaçta başlacak, sınavda kaç soru sorulacak?

YDUS saat kaçta başlacak, sınavda kaç soru sorulacak?

08:3525/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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YDUS sınavı
YDUS sınavı

ÖSYM tarafından, bugün 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı düzenlenecek. Tıp doktorlarının yan dal uzmanlık eğitimi alabilmek için girdiği bu sınav, mesleki kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası. Peki YDUS saat kaçta başlacak, sınavda kaç soru sorulacak? 2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıp doktorlarının yan dal uzmanlık eğitimi alabilmek için girdiği bu sınav, mesleki kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, çoktan seçmeli sorularla gerçekleştirilecek. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YDUS sınavı soru sayısı sınav süresi

YDUS saat kaçta başlacak, sınavda kaç soru sorulacak?

YDUS 1. Dönem uygulaması ise pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında yapılacak. Adayların 60 soru için 80 dakika cevaplama süresi olacak.

Engelli ve özel durumu olan adaylar için ÖSYM, gerekli düzenlemeleri yapmış durumda. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara dikkat etmesi gerekiyor.

2025 YDUS 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDUS-1 sınav sonuçları ise 20 Haziran'da açıklanacak.

2025 YDUS 2. dönem sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025 YDUS 2. dönem 21 Aralık'ta yapılacak. 2025 YDUS 2. dönem başvuruları 31 Ekim 10 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

YDUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDUS 2. dönem sınav sonuçları ise 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

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