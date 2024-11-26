Dün 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy istasyonları kapatılacak. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Eminönü-Bağcılar arasında yapılmıştı. Metro hatlarında yapılan bu değişikliğin bugün de devam edip etmeyeceği merak kazandı. Peki, İstanbul'da bugün metrolar açık mı, hangi metro hatları çalışıyor? Yenikapı-Hacıosman metrosu açıldı mı? İşte 26 Kasım Salı günü İstanbul metro hatlarında son durum...
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatıldığını duyurdu.