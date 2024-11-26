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Yenikapı-Hacıosman metro hattı açıldı mı? 26 Kasım 2024 Salı günü İstanbul'da açık ve kapalı olan metro hatları

Yenikapı-Hacıosman metro hattı açıldı mı? 26 Kasım 2024 Salı günü İstanbul'da açık ve kapalı olan metro hatları

08:4426/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yenikapı metro
Yenikapı metro

İstanbul’da metro seferleriyle ilgili gelişmeler, özellikle iş çıkışı ve akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da dün saat 15.00'dan sonra bazı metro istasyonlarının kapalı olacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy metro istasyonlarının ne zaman açılacağı merak kazandı. İstanbul'da bugün metrolar açık mı, hangi metro hatları çalışıyor? Yenikapı-Hacıosman metrosu açıldı mı? İşte 26 Kasım Salı günü İstanbul metro hatlarında son durum...

Dün 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy istasyonları kapatılacak. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Eminönü-Bağcılar arasında yapılmıştı. Metro hatlarında yapılan bu değişikliğin bugün de devam edip etmeyeceği merak kazandı. Peki, İstanbul'da bugün metrolar açık mı, hangi metro hatları çalışıyor? Yenikapı-Hacıosman metrosu açıldı mı? İşte 26 Kasım Salı günü İstanbul metro hatlarında son durum...

Yenikapı-Hacıosman metro hattı açıldı mı? (26 Kasım 2024)

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.


Hangi metro hatları kapatılmıştı?

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatıldığını duyurdu.



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