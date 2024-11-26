Dün 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy istasyonları kapatılacak. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Eminönü-Bağcılar arasında yapılmıştı. Metro hatlarında yapılan bu değişikliğin bugün de devam edip etmeyeceği merak kazandı. Peki, İstanbul'da bugün metrolar açık mı, hangi metro hatları çalışıyor? Yenikapı-Hacıosman metrosu açıldı mı? İşte 26 Kasım Salı günü İstanbul metro hatlarında son durum...