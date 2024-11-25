Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapanacak metro istasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’nda planlanan etkinlikler için yasaklanmıştı. Yapılan açıklamada, etkinliklerin izinsiz olduğu, terör gruplarının provokasyon yapma ihtimali ve kamu düzeninin bozulma riski gerekçe gösterildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin düzenleneceği alanın, tarihi ve turistik yerler, yabancı konsolosluklar ve ibadethaneler gibi hassas bölgeleri kapsadığı belirtildi. Yasak kararının temel gerekçeleri arasında kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların önlenmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi yer aldı.
Valiliğin açıkladığı yasak, 25 Kasım saat 00.01’den başlayarak 26 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Yasak, yalnızca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmayıp çevresindeki tüm alanları da kapsıyor.