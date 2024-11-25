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İstanbullular dikkat: Bugün kapatılacak metro ve tramvay hattı durakları duyuruldu

İstanbullular dikkat: Bugün kapatılacak metro ve tramvay hattı durakları duyuruldu

Lokman Özdemir
09:3925/11/2024, понедельник
G: 25/11/2024, понедельник
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İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla ilgili bir açıklama yaparak, Taksim ve Mecidiyeköy başta olmak üzere bazı istasyonların saat 15.00 itibarıyla kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapanacak metro istasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.



Etkinlikler yasaklanmıştı


İstanbul Valiliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’nda planlanan etkinlikler için yasaklanmıştı. Yapılan açıklamada, etkinliklerin izinsiz olduğu, terör gruplarının provokasyon yapma ihtimali ve kamu düzeninin bozulma riski gerekçe gösterildi.


Kamu güvenliği vurgusu


Valilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin düzenleneceği alanın, tarihi ve turistik yerler, yabancı konsolosluklar ve ibadethaneler gibi hassas bölgeleri kapsadığı belirtildi. Yasak kararının temel gerekçeleri arasında kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların önlenmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi yer aldı.


"Gerekli izinler alınmadı"


İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla düzenlenmek istenen etkinliklerin gerekli izinlerin alınmadığını vurguladı. Açıklamada,
"Kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının haklarının güvence altına alınması amacıyla"
yasağın uygulandığı belirtildi.


25-26 Kasım tarihlerini kapsayan yasak


Valiliğin açıkladığı yasak, 25 Kasım saat 00.01’den başlayarak 26 Kasım saat 23.59’a kadar sürecek. Yasak, yalnızca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile sınırlı kalmayıp çevresindeki tüm alanları da kapsıyor.





#İstanbul Valiliği
#Kabataş-Bağcılar tramvay
#metro
#yenikapı
#hacıosman

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