YKS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor.

YÖK'TEN KONTENJANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 YKS'de kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."

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