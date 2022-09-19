Özgün YKS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
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YKS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Peki YKS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ek yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
YKS ek yerleştirme sonuçları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor.

YÖK'TEN KONTENJANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 YKS'de kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."

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