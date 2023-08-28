YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ile birlikte gündeme geldi. YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları sınavın ardından ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlandı. Sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan YÖKDİL'de adaylar 80 soruyu 180 dakikada cevapladı. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı...