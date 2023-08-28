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YÖKDİL/2-2023 soruları ve cevapları yayımlandı

YÖKDİL, ikinci kez düzenlendi. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru soruldu. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları sınavın hemen ardından erişime açıldı. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 YÖKDİL/2 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

10:53 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YÖKDİL

YÖKDİL

YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ile birlikte gündeme geldi. YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları sınavın ardından ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlandı. Sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan YÖKDİL'de adaylar 80 soruyu 180 dakikada cevapladı. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı...

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.



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