02 plaka nerenin plakası? 02 plaka kodu neresi, hangi il?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken veya bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir plaka takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehire ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 02 plaka kodu ile karşılaştığında, 02 plaka kodu nerenin, 02 plaka kodu hangi şehre aitti diye düşünmeye başlar. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz.

02 Plaka Nerenin?

02 plaka Türkiye'nin Adıyaman şehrine aittir. 02 plaka kodu olan araçlar, Adıyaman iline kayıtlı demektir. Adıyaman telefon kodu ise 0416’dır.

REKLAM

Adıyaman Hakkında Daha Fazla İçerik:

Adıyaman Haberleri

Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Namaz Vakitleri

Adıyaman Seçim Sonuçları

Adıyaman Nüfusu

Adıyaman ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan sayıma göre Adıyaman ilinin 1965 yılındaki sayımında toplam nüfus 73.679 çıkmıştır. Adıyaman ilinde en son nüfus sayımı ise 2020 yılında yapılmıştır. Bu sayıma göre Adıyaman nüfusu toplamda 310.644 çıkmıştır. Bu toplam nüfusun 263.790 kişisi şehirde yaşıyor iken 46.854 kişisi kırsal kesimde yaşıyordur.

Adıyaman Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Adıyaman ili 370 25’ ile 380 11’ kuzey enlemi ile 370 ve 390 doğu boylamları arasında konumlanmıştır. Adıyaman’ın bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir.

REKLAM

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman şehri adını Cumhuriyet döneminde almıştır. Adıyaman şehrinin yüz ölçümü toplamı 7.614 km2’dir. Şehrin rakımı 669 metre yani 2.194 ft’dir. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ili, batısında Gaziantep ili, güneydoğusunda Şanlıurfa ili ve doğusunda Diyarbakır ili bulunur.

Adıyaman ilinin şehir merkezi Orta Fırat bölgesinde yer alır. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ilinin Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri yer alır. Adıyaman’ın batısında Kahramanmaraş ilinin Merkez ve Pazarcık ilçeleri yer alırken doğusunda Diyarbakır ilinin Çermik ve Çüngüş ilçeleri yer alır. Güneybatıda Gaziantep ilinin Araban ilçesi ile komşu olan Adıyaman ili güneydoğuda Şanlıurfa ilinin Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti ilçeleri ile sınır komşusudur.

REKLAM

Adıyaman Tarım Ürünleri

Kırsal kesimlerde yaşayan Adıyaman halkının çoğunluğu tarım ile uğraşırlar. Adıyaman ilinin özellikle Tut ilçesinde birçok çeşit bitki türü yetiştirilir. Adıyaman tarım ürünleri arasında antep fıstığı, pamuk, pirinç, buğday, arpa, nohut, fasulye, mercimek, tütün, soğan, sarımsak, biber, salatalık, domates, patlıcan, karpuz ve diğer sebze türleri yer alır. Ayrıca kiraz, kayısı, şeftali ve erik gibi meyvelerinde üretimleri yapılır. Adıyaman’daki tarım arazileri engebeli bir yapı gösterir ve küçük parsellerden oluşur. Adıyaman’daki en önemli tarım ürünleri arasında ekonomik getirisi yüksek olan antep fıstığı, pamuk ve buğday bulunur.

Adıyaman Gezilecek Yerler

Adıyaman kültürel açıdan çok zengin olan bir şehirdir. Adıyaman’da gezilecek yerler arasında birçok tarihi yapılar bulunur. Adıyaman’da görülmesi gereken yerler şunlardır:

REKLAM

NEMRUT DAĞI: 1987’de UNESCO tarafından Dünya Miras listesine eklenen 2.150 metre yüksekliğe sahip olan bir dağdır.

CENDERE KÖPRÜSÜ: Dünyada kullanılan en eski köprülerden birisidir. Kahta ve Sincik ilçelerini birbirine bağlayan Roma döneminde yapılan 2. en geniş köprüdür.

PİRİN ÖREN YERİ: Diğer adı Perre Antik Kentidir. Bu antik kent Kommagene ülkesinin en büyük beş şehrinden birisiydi. Bu sebeple Pirin Ören yerinde Kommagene ülkesine ait birçok kültürel kalıntı vardır.

ADIYAMAN MÜZESİ: Adıyaman şehir merkezinde 22.000 eserin bulunduğu bir müzedir. Bu müze pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere açıktır.

Adıyaman Telefon Kodu

Her şehrin kendine ait bir telefon kodu vardır. Aranmak istenen numara için önce alan kodu yazılır ardından telefon numarası girilmelidir. Adıyaman telefon kodu 0416’dır. Adıyaman ilçeleri arasında arama yapılırken telefon kodu girilmesine gerek yoktur fakat şehirler arası arama yapılacaksa telefon kodu kullanılmalıdır.

REKLAM

Adıyaman Posta Kodu

Adıyaman ilinde 9 adet ilçe bulunur. Bu sebeple Adıyaman posta kodu her ilçeye göre farklıdır. Adıyaman ilinin ilçelere göre posta kodları şunlardır:

Adıyaman merkez için 02230

Besni ilçesi için 02300

Çelikhan ilçesi için 02600

Gerger ilçesi için 02700

Gölbaşı ilçesi için 02530

Kahta ilçesi için 02450

Samsat ilçesi için 02800

Sincik ilçesi için 02920

Tut ilçesi için 02350

Adıyaman İlçeleri

Adıyaman ilinde dokuz adet ilçe bulunur. Adıyaman ilçeleri namaz vakitleri ve hava durumu raporlarına ulaşabileceğiniz linkleri de her ilçenin altına gelecek şekilde haberimizde derledik. Adıyaman ilçeleri şunlardır:

Besni

Çelikhan

Gerber

Gölbaşı

Kahta

Samsat

Sincik

Tut

Adıyaman merkez

ÖZGÜN 03 plaka nerenin plakası? 03 plaka kodu hangi şehir, neresi?

ÖZGÜN 4 plaka nerenin plakası? 4 plaka kodu hangi şehir, neresi?