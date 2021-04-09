1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı! E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 1000 TL sosyal yardım desteği sürüyor. Bu desteğe yapılan başvuruların sonucu e-devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. 1000 TL yardım başvurusu kabul edilen kişilerin ödemeler PTT görevlileri tarafından zarfta teslim ediliyor. Vatandaşlar başvuru hakkında “şartlar nelerdir, kimler yapabilir ve başvuru nasıl yapılır” gibi detayları merak ediyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI 2021

“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Salgın nedeniyle başlatılan hizmet karşılığında başvurusu kabul edilen ailelere 1000 TL sosyal yardım desteği uygulanmaktadır. Bunun için e-devlet üzerinden yapacağınız başvuru ile bu destekten faydalanabilirsiniz. 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı için ise aşağıdaki bağlantıyı ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

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1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi 1000 TL Sosyal yardım başvurusu yapmak için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

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5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

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