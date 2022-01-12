Kış lastiği fiyatları ne kadar 2022? En uygun- en pahalı kar lastiği model ve ücretleri

Kış lastiği; karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı, her türlü olumsuz koşullarda kullanabileceğiniz türden bir lastiktir. Kış lastiği kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla gündeme geldi. Vatandaşlar kar yağışının yoğun olduğu yollarda kış lastiği kullanmak için kış lastiği güncel fiyatlarını sorguluyor.

2022 KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları 2022 araba marka ve modellerine göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda kış lastiği için birçok marka bulunuyor. Otomobil markalarına göre değişen kış lastiği fiyatlarında en uygun diyat aralığı 401- 500 TL. Ortalama kış lastiği fiyatları 600 TL'ye bulurken Porche gibi pahalı marka otomobillerin kış ladtiklerinde seçenekler 100 bin TL'yi buluyor.

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KIŞ LASTİĞİ NASIL KİRALANIR?

KIŞ lastiğindeki fiyat artışları yeni girişimleri de ortaya çıkarmış durumda. Sıfır takım kış lastiği alamayan veya ikinci elde aradığını bulamayan vatandaşlar kış lastiği kiralayabiliyor. Ancak, kiralama fiyatları da oldukça dikkat çekici. Örneğin, lastik kiralama hizmeti veren şirketlerden ebatlar ve kiralanacak tarihler belirlenerek hizmet alınabiliyor. 195/60/R15 boyutlarında lastik takımı, 22 Aralık-1 Nisan tarihleri arası seçildiğinde bin 638 lira bedelle kiralanabiliyor. Daha ekonomik modeller için ise sistem 977 lira fiyat gösteriyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ DURUMDA KULLANILIR?

Kış lastiği +7 derecenin altında olan havalarda kullanılmalıdır. Bunun sebebi kış lastiğinin bu sıcaklıkta maksimum performansı göstermesidir.

KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR?

Kış lastiğinin desen yapısı +7 derecenin altında ideal yumuşaklıkla beraber her türlü zeminde ideal sürüşü sağlar. Bu desen karı ve buz tabakası üzerindeki suyu yararak, aracın asfalta tutunmasını sağlar. Aracın buzlu havalarda kaymasına sebebiyet veren buz değildir buz üzerindeki sulardır. Otomobilin motor gücü veya 4×4 olması aracın kayıp kaymamasına doğrudan doğruya etki etmez, aracın kayıp kaymaması aracın lastiklerine bağlıdır.

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Zincir yerine kar lastiği kullanılması daha yararlıdır. Çünkü zincirin, asfalta ve otomobilin yürür aksamına zararı vardır. Ayrıca zincir zamanla lastiklerde yer alan çelik tellerin kırılmasına yol açar. Bu yüzden kış aylarında kış lastiği kullanılması gerekir.