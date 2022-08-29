Özgün Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 338 sözleşmeli personel alacak
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 338 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 338 sözleşmeli personel alımı yapacağının duyurmasının adından OGM personel alımı başvuruları yoğun ilgi gördü. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 56 şehirdeki taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 OGM sözleşmeli personel alımı: Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
OGM sözleşmeli personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü 338 sözleşmeli personel alacak. Avukat, güvenlik ve temizlik görevlisi, şoför alımının yapılacağı OGM aranan şartları da açıkladı. Başvurular 10 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

OGM 338 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Orman Genel Müdürlüğü “OGM” 55 şehirde 338 sözleşmeli personel alım ilanı bugün yayımlandı. Mülakatsız atama yapılacak. Lise, önlisans ve lisans mezunları KPSS 60 puan ile başvuru yapabilecek.

OGM 338 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

59 mühendis alımı,

27 avukat alımı,

1 biyolog alımı,

16 tekniker alımı,

8 teknisyen alımı,

105 büro personeli alımı,

79 şoför alımı,

22 temizlik görevlisi alımı,

21 koruma ve güvenlik görevlisi alımı olmak üzere 338 kadro için sözleşmeli memur alımı yapılacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

c) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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