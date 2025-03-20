21 Mart Ekinoksu nedir, en uzun gün mü gece mi? 21 Mart Ekinoks özellikleri

21 Mart Ekinoksu Kuzey yarım kürede ilkbaharın, Güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıcı olarak bilinen ve 12 saat gece, 12 saat gündüz süresine sahip olan astronomik bir olaydır. 21 Mart'ta güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçerek dünyanın her iki yarım küresi eşit miktarda güneş ışığı alır. İşte 21 Mart Ekinoks olayı hakkındaki tüm detaylar.
Ekinoks, yılda iki kez 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelir. Bu tarihlerde gece ile gündüz süreleri eşitlenmektedir. Birçok kişinin ilgisini çeken 21 Mart Ekinoksu ile ilgili derlediğimiz yazımızdan ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte 21 Mart 2025 Ekinoksu hakkında merak edilenler.
21 MART EKİNOKSU NEDİR?
Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşer.
Gece ve gündüz süreleri eşittir. (12 saat gece, 12 saat gündüz)
Aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. (Yani Dünya’nın her iki yarımküresi eşit miktarda güneş ışığı alır.)
Kuzey Yarımküre'de baharın, Güney Yarımküre'de ise sonbaharın başlangıcıdır.
Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'de ise geceler uzamaya başlar.
Ekvator'da cisimlerin gölgesi öğle vakti sıfır olur. (Yani gölge oluşmaz.)
Her yerde Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar.