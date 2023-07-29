KPSS Alan Bilgisi sınavlarının düzenleneceği 29-30 Temmuz'da sınava girecek binlerce aday toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 3. oturumdan oluşan KPSS Alan Bilgisi sınavının 1. ve 2. oturumları 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü yapılacak. Bu kapsamda metrobüs, otobüs, metro ve tramvay kullanacak vatandaşlar ‘’KPSS günleri toplu taşıma ücretsiz mi?’’ sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar.

29-30 TEMMUZ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının düzenleneceği 29-30 Temmuz'da ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu ve şu ifadelere yer verildi.

"29-30 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan “Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS)” girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir."

KPSS GÜNLERİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu hafta sonu düzenlenen KPSS sınavları için açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Temmuz günleri sınavlara katılacak adayların ve öğretim görevlilerin ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabileceğini belirtti.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3. oturumlu gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarih ve saat bilgisi şu şekilde;

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.







