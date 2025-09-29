ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI 2025: Hakim ve Savcı yardımcısı alımında başvurular ve sınav ne zaman? Şartlar neler? İşte resmi açıklamalar

Adalet Bakanlığı’nın duyurduğu 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı için gözler başvuru takvimine çevrildi. “Başvurular ne zaman yapılacak, hangi şartlar aranacak?” sorularının yanıtı kısa süre içinde resmileşecek. Başvuruların ÖSYM tarafından alınması, şartlarda ise yaş sınırı ve hukuk eğitimi gibi kriterlerin öne çıkması bekleniyor.





Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı yapılacak

Türkiye’de adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi için personel alımlarına devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı sürecinin başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sınav takvimiyle ilgili detayları paylaştı.





Hakim ve Savcı yardımcısı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavının 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Başvuru tarihleri ve sınav detayları ise kısa süre içinde ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzla kesinleşecek.





Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı için başvurular: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online alınacak. İlgili ilan ve duyurular, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden yayımlanacak.





Başvuru şartları neler?

ÖSYM kılavuzu henüz yayımlanmadı ancak daha önceki alımlarda aranan şartlar şu şekildeydi:

Türk vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 sonrası doğumlular için geçerli),

Avukatlık mesleğinden alınacak adaylar için: en az 3 yıl fiilen avukatlık yapmış olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak,

Hukuk fakültesi mezunu olmak (İdari yargı için ayrıca SBF, İktisat, Maliye gibi alanlardan mezuniyet kabul ediliyor),

Kamu haklarından mahrum olmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak,

Hakimlik ve savcılık mesleğine engel teşkil edecek sağlık sorununa sahip olmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak.





Adalet Bakanlığı’nın personel alımları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda 20 bin personel alımı sürecinin başladığını hatırlatarak, 1000 hakim ve savcı yardımcısı ile adalet teşkilatının daha da güçleneceğini belirtti.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 29 Eylül 2025 tarihli resmi X hesabından (@yilmaztunc) yaptığı açıklamasında:

Son 2 yılda 3 bin 369 hakim-savcı ataması, 2 bin 76 hakim-savcı yardımcısının göreve başladığını vurguladı. Ayrıca 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının, bugün 25 bin 695’e ulaştığını ifade etti.





Başvuru ve sınav takvimi ne zaman netleşecek?

Sınav tarihi: 20-21 Aralık 2025

Başvuru tarihleri: ÖSYM kılavuzu ile duyurulacak