Adana TOKİ arsa kura sonuçları
Adana TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?
Adana TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
Adana TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.