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Adana TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Adana arsa kura sonuçları başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. Adana TOKİ arsa kuraları 9 Mart'ta çekilecek. Peki Adana TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Adana arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

10:10 . 7/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Adana TOKİ arsa kura sonuçları

Adana TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ arsa başvurusu
sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Adana TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Adana TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Adana TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek.
Adana TOKİ arsa kuraları 9 Mart'ta çekilecek
.

Adana TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.
TOKİ Adana arsa kura çekilişleri
canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adana TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Adana'da arsalar nerede?

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#Adana arsa sonuçları isim listesi
1 hour ago
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Adana TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi belli oldu mu?
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