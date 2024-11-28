Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. AFAD personel alımı başvuru tarihleri ve şartları da yayımlanan ile belli oldu. AFAD 1000 personel alımı başvuruları, e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Afad sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10:00 – 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Afad sözleşmeli personel alımı başvuru şartları 2024

Genel Şartlar

2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.1.4. Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi

bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995

tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

2.1.6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.1.7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en

fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.

2.1.8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

2.1.9. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini

yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

2.1.10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

2.1.11. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.

2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak

ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak

görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi

itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

Özel Şartlar

2.2.1. Önlisans düzeyinde öğretim veren kurumların Tablo 2’de yer alan programlarından

mezun olmak.

2.2.2. ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93

puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.







