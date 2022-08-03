Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! 2022 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kira artış oranı ağustos 2022 rakamları ile sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ temmuz enflasyonu ile sabit kira zammı düzenlemesini duyurmuştu. Şimdi yeni yöntem gündemde. Bugün belli olan enflasyon verisinin kira zam oranı için belirleyici olup olmayacağı merak konusu. Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır, yüzde kaç, ne kadar? İşte, 2022 ağustos ayı kira artış oranı...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Ağustos ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşti.

12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 49,65 geldi. Ancak kira düzenlemesi gereğince 12 aylık enflasyon oranı yüzde 25'n üzerinde geldiği için Ağustos ayında kiacılara en fazla yüzde 25 zam yapılabilacek.

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2022 Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon ortalamasının yüzde 25'in altında gelmiş olsaydı Ağustos ayı kira artış oranı olarak kabul edilip kontratlar buna göre yenilenecekti.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL