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E-Devlet aile destek parası sorgulama ekranı

Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı hak sahipleri tarafından araştırılıyordu. Aile destek paketi ödemeleri yılbaşından önce yatar mı? sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi. Peki Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Ocak aile destek parası yattı mı? İşte E-Devlet aile destek parası sorgulama ekranı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı aile destek parası yılbaşındana önce ne kadar yatacak?
Aile destek paket ödemeleri

İhtiyaç sahibi ailelere en fazla 12 aylık süre verilen ve hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile destek ödemesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Bakan Yanık kendisine yöneltilen "Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını verdi. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Ocak ayı aile destek parası ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Aile Destek ödemeleri
Aile Destek ödemeleri

Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile Destek ödemeleri, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Normalde Aile Sosyal Yardım paraları, her ayın ilk haftası hesaplara yatırılmaya başlıyor. Ödemeyi alan vatandaşlar, paralarının yatıp yatmadığını öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Ocak 2023 aile destek parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında yapılacak olan ödemelerin yılbaşından önce yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı. Ocak ayı aile destek ödemelerinin bu hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile Destek Paketi ocak ödemeleri yattı mı?
Aile Destek Paketi ocak ödemeleri yattı mı?

Ocak aile destek parası yattı mı?

Katıldığı televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, 'Yılbaşından önce aile destek yardımı ödenecek mi?' sorusuna "Şuanda tarihi

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Aile destek paketi programı sosyal yardım nasıl sorgulanır?
Aile destek paketi programı sosyal yardım nasıl sorgulanır?

E devlet aile destek parası sorgulama

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

E devlet Aile Destek Paketi Programı sosyal yardım bilgileri sorgulamak için tıklayın

Aile destek parası ne kadar oldu?

  • Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi.

Aile destek paketi başvuru şartları neler?

Başvuran kişinin;

  1. Türk vatandaşı olmaması,
  2. Mavi Kart sahibi olması,
  3. Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  4. 18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile destek paketi yardımı
Aile destek paketi yardımı

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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