Özgün Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı ne zamana kadar kesilebilir?
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Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı ne zamana kadar kesilebilir?

Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı ne zamana kadar kesilebilir? Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana "akika" adı verilir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiştir. Haberimizde akika kurbanı ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akika Kurbanı Nedir? Akika kurbanı ne zamana kadar kesilebilir? Akika kurbanı kesen kişi yiyebilir mi?
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Akika nedir ve ne zaman yerine getirilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberimizde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının cevabını bulabilirsiniz.

Akika nedir?

"Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana “akika” adı verilir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1), bir hadisinde de “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahaya, 21) buyurmuştur. Akika kurbanı kesmek, Hanefi mezhebine göre mubah, diğer mezheplere göre ise sünnettir.

Akika kurbanı ne zaman kesilir?

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâye, I, 463-464).

Akika kurbanı kesen kişi yiyebilir mi?

Akika kurbanının etinden anne-baba dahil herkes yiyebilir."

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