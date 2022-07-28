Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu

Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyenlerin gündeminde AÖF taban puanları bulunuyor. YKS tercihleri başlarken Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim bölümleri için taban puanlarını, kontenjanları açıkladı.
AÖF TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2022
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.