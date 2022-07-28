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Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu

YKS tercih sürecinin başlaması ile Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen adaylar AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. 2 ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu. İşte 2022-2023 AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ile konjentanları içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF taban puanları, açıköğretim bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması 2022
AÖF taban puanları 2022

Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyenlerin gündeminde AÖF taban puanları bulunuyor. YKS tercihleri başlarken Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim bölümleri için taban puanlarını, kontenjanları açıkladı.

AÖF TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2022

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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