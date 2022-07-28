Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu YKS tercih sürecinin başlaması ile Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen adaylar AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. 2 ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu. İşte 2022-2023 AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ile konjentanları içeriğimizde.

Abone Ol