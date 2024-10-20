Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak sorusu, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilmektedir. MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre, AÖL 1. dönem sınavlarının tarihleri netlik kazanmıştır. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte güncel AÖL sınav tarihleri...

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.



