"AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları 12 Ekim itibariyle başladı. Sınav sürecinin başlamasıyla birlikte gözler, sonuç tarihine çevrildi. MEB AÖL ek sınav sonuç tarihini paylaştı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
"AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuç takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.
Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrencilerden 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak mezun olamamış öğrenciler için Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12.10.2024-20.10.2024 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.
Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.