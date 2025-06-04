Arefe günü Ptt açık mı? Arefe günü Ptt kargolar kapalı mı yarım gün mü?

Tüm yurtta Kurban Bayramı heyecanı başlarken, özellikle PTT'de işlemi olan vatandaşlar da kurumun açık mı, kapalı mı olduğu konusunu merak ediyor. Özellikle kamu kurumlarında arefe gününde yarım gün çalışma sistemi uygulanırken, özel sektörde ise durum farklılık gösterebiliyor. İşte arefe günü PTT ve kargoların açık olup olmadığı konusundaki bilgiler.





AREFE GÜNÜ PTT KARGOLAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

5 Haziran Perşembe günü arefe günü kutlanacak. Bu tarih yarım gün tatil oluyor. Bu nedenle arefe günü PTT kargo kesin olarak yarım gün hizmet verecek. Ancak diğer kargo firmalarının bazıları yarım gün açık olurken bir kısmı tam gün de çalışabiliyor. Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma durumu için şubelerden sağıklı bilgi alınabilir.





KURBAN BAYRAMI'NDA KARGO FİRMALARI AÇIK MI?

Kurban Bayramı bu sene 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanacak. Resmi tatil olan bu günlerde kargo firmaları da kapalı olacak ve kargo gelmeyecek. Kargolar 10 Haziran Salı günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönmüş olacak.







