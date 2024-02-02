Annelerin hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren kuşkusuz en merak ettikleri şey bebekleri olur. Gebelikte ilk haftalar oldukça yoğun ve karmaşık geçmektedir.

Bebeğin kalp atışı kaçıncı haftada duyulur?

Anne adaylarının hamilelik boyunca sağlıklı beslenmesi ve kendine dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bebeğin sağlığı için çok büyük önem taşır. Aynı zamanda bebeğin gelişimini de anne adayının beslenme alışkanlıkları önemli ölçüde etkiler. Bu durumda bebeğin sağlıklı gelişimi için doktorların tavsiyelerine uymak gerekiyor. Gebelik sürecinde her zaman kalp atışı duyulması büyük heyecan verir. Bu süreçte bebek kalp atışı kaçıncı hafta duyulur gibi sorular merak konusu olur.

Gebelik dönemi içinde yapılan ilk kontrollerde kese görülmeye başlar ve özellikle bebeğin ilk kez kalp atışı duyulması ayrı bir yere sahiptir. Bu durumda çiftler biran önce bebeğinin kalp atışını duyacakları muayene için doktora gitmek isterler. Bu süreçte bebeklerde 5,5-6 haftalık olduğunda kalp atışı duyulabilir. Genellikle gebelik döneminde bebeğin kalp atışı gebeliğin altıncı haftasında duyulur. Bebeğin kalp atışı 6 hafta geçtiğinde duyulmazsa panik yapılmamalı ve doktoru yönlendirmelerine dikkat edilmelidir.

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Yaklaşık olarak 13. haftada dış cinsiyet organları gelişmeye başlamıştır. İkinci trimester yani ikinci 3 aylık dönemin başladığı 14. haftada bebeğin erkekse prostat bezi gelişmeye başlar, kızsa yumurtalıkları abdomenden pelvise inmeye başlar. 16. hafta itibariyle ise bebeğin ultrasonografideki görüntüsü çok nettir ve neredeyse her organı net izlenebilir. Cinsiyet haberi de bu haftadan sonra merak eden ailelere verilebilir.







