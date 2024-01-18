Hamilelik döneminde değişen hormonların ve alışkanlıkların etkisiyle ağız ve diş sağlığı bozulabilir. Ancak genel kanının aksine, hamilelik döneminde neredeyse her türlü tedavi mümkündür. Özellikle koruyucu diş hekimliği hamilelik sürecinin konforu açısından oldukça önemlidir. Zamanında uygulanmayan tedaviler annenin ve bebeğin sağlığı için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ağız ve diş hastalıklarından kaynaklanan şikayetler, anne adayı için bu büyülü süreci çekilmez hale getirebilmektedir.

Gebeliğin diş sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Hormon değişiklikleri ağız içi salgılara da etki etmektedir. Karşılaşılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi reflü, bulantı ve kusma sürecinde ağızdaki asit oranının artması sonucunda diş dokusu ve diş etlerinin zarar görmesidir. Aynı zamanda hormonlara bağlı olarak diş eti şişmeleriyle de sık sık karşılaşılmaktadır.

Gebelikte daha sık yemek yenmesi sebebiyle ağız hijyenini eskisi gibi sağlıklı tutmak için biraz daha fazla çaba göstermeniz gerekmektedir. Günde en az 2 sefer diş fırçalama alışkanlığı gebelik döneminde minimum 3 sefere çıkarılmalıdır. Aynı zamanda hamilelikte diş tedavisi için düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gidilmeli, bazı durumlarda diş hekimi kontrolleri sıklaştırılmalıdır.

Gebelikte sıklıkla karşılaşılan bir diğer problem ise diş sıkmadır. Uyku kalitesizleştikçe diş sıkma problemi artış göstermektedir. Diş sıkma sonucu kulak, boyun ve omuz bölgelerinde gerginlik ve ağrı oluşabilmekte ve günlük yaşam olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir.

Hamilelikte diş problemleri artar mı?

Hamilelik sürecinde anne adayının vücudu çok sayıda değişikliğe uğrar. Bu değişiklikler sırasında diş ve diş eti hassasiyeti gözlemlenmesi beklenen bir durumdur. Değişen hormon seviyeleri vücudun bakterilere karşılık verme şeklini etkileyebilir, bazen vücudu bakterilere karşı savunmasız hale getirebilir. Ancak bu durum mutlaka bir problem, hastalık veya diş kaybı yaşanacağı anlamına gelmemektedir. Özellikle hormonlar ve kusma gibi bazı refleksler ağız içi mukozasının değişmesine neden olur. Hormon değişikliğine bağlı olarak diş etlerinde ödem ve kanama gözlemlenebilir. Ağız yapısındaki bu değişim diş ve diş etlerini hassaslaştırabilir. Hamilelik öncesinde yeterli tedavi sağlanmamış rahatsızlıkların tetiklenmesine neden olabilir. Ağız ve diş sağlığını dış faktörlerden daha kolay etkilenebilir hale getirebilir. Hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında alınacak koruyucu önlemler bütün bu sürecin önüne geçebilmektedir. Unutulmamalıdır ki hamilelikte diş tedavisi mümkündür. Gerektiğinde ihmal edilmeden yapılmalıdır.

Hamilelikte diş çürüdüğü takdirde tedavi hemen yapılmalı mı, hangi durumlarda beklenmeli?

Gebelik takibi yapan kadın doğum doktoru onay verdiği sürece hamileliğin her döneminde diş çürüğü tedavisi yapılabilir. Gebeliğin 13. ve 27. haftaları arasını, tedavi için en güvenli dönem olarak tanımlayabiliriz.

Hamilelikte diş çekilir mi?

Dişin çekilmesi, gebelik süreci dışında da diş hekimlerinin en son başvurduğu yöntemlerden bir tanesidir. Bu nedenle diş çekimi öncesinde dolgu, kanal tedavisi, kaplama gibi yöntemler değerlendirilmektedir.

Gebelik sürecinde lokal anestezi kadın doğum uzmanının da izniyle uygulanabilmektedir. Bebeğe etki ihtimali yok denecek kadar azdır. Tedavi edilmeyen dişin bebeğe etki oranı anesteziye göre çok daha yüksektir. Bu nedenle çekilmesi gereken bir diş var ise ertelenmeden çekilmelidir.

Hamilelikte diş röntgeni çekilir mi?

Diş röntgeninin hamilelikte bebeğe etkisi az olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak doktorlar, kırık veya iltihap gibi aciliyet gerektiren durumlar haricinde röntgen çekilmesini tercih etmezler. Bu gibi durumlarda ise özellikle karın bölgesini kapatan kurşun bir yelek ile röntgen çekilmektedir.

Hamilelikte kanal tedavisi yapılır mı?

Hamilelik sürecinde anne adayına kanal tedavisi de uygulanabilmektedir. Gelişmiş teknoloji, döner aletler ve apex locator denilen kök ucu bulucu cihaz sayesinde röntgen çekilmeden uygulama yapmak mümkündür. Ancak annenin konforu açısından acil değil ise doğum sonrasına ertelenmektedir.







