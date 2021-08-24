Özgün Bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı başvuruları başladı mı?
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Bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Bekçi olma hayali kuran on binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyurularını yakından takip ediyor. Bekçi alımına ilişkin beklenti Ayustos ayı ile beraber yükseldi. Bekçi alımı için duyuru yayınlandı mı? Bekçi alımı ne zaman? İşte EGM bekçi alımında son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı başvuruları başladı mı?
bekçi alımı

Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. bekçi istihdamına yönelik başvurularını yapacak olanlar müracaatlarına gelen duyurulara göre yön verecekler.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için henüz başvuru tarihi açıklanmadı. Bekçi alımları başvurularına dair güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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