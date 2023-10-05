Beşiktaş - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında evinde Lugano ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak siyah-beyazlıların en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka olacak. Beşiktaş - Lugano maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
1 Ersin Destanoğlu
6 Omar Colley
12 Daniel Amartey
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
11 Milot Rashica
19 Amir Hadziahmetovic
22 Bakhtiyor Zaynutdinov
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
LUGANO
1 Amir Saipi
4 Kreshnik Hajrizi
5 Albian Hajdari
26 Martim Marques
6 Jhon Espinoza
7 Roman Macek
14 Jonathan Sabbatini
16 Anto Grgic
21 Yanis Cimignani
31 Ignacio Aliseda
19 S. Vladi