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Beşiktaş - Lugano Maç Kadrosu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano’yu konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Maçı İsrailli hakem David Fuxman yönetecek. Beşiktaş grubun ilk maçında zorlu Club Brugge deplasmanından 2-2’lik sonuçla 1 puan çıkardı. Lugano ise Bodo / Glimt ile berabere kalarak 1 puana ulaştı. Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş’ın nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Beşiktaş - Lugano maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:46 . 5/10/2023 Thursday
Yeni Şafak
Beşiktaş - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında evinde Lugano ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak siyah-beyazlıların en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka olacak. Beşiktaş - Lugano maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

1 Ersin Destanoğlu

6 Omar Colley

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

11 Milot Rashica

19 Amir Hadziahmetovic

22 Bakhtiyor Zaynutdinov

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

LUGANO

1 Amir Saipi

4 Kreshnik Hajrizi

5 Albian Hajdari

26 Martim Marques

6 Jhon Espinoza

7 Roman Macek

14 Jonathan Sabbatini

16 Anto Grgic

21 Yanis Cimignani

31 Ignacio Aliseda

19 S. Vladi

BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI







#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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