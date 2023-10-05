Beşiktaş - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Anton Malatinsky stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Fenerbahçe Avrupa kupalarında daha önce Spartak Trnava ile 2018 yılında 2 kez karşılaştı. Bu maçlardan 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler 1’de yenilgi aldı. İsmail Kartal’ın zorlu deplasmanda nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Spartak Trnava - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.