Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Sivasspor maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...