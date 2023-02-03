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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

15:22 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş- Sivasspor maçın kadrosu

Beşiktaş- Sivasspor maçın kadrosu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda uzun süreli sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile noktalandı.

Basına kapalı olarak yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.




#beşiktaş
#sivasspor
#süper lig
1 saat önce
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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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