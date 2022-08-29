Özgün Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Sivasspor maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş- Sivasspor CANLI: Beşiktaş Sivasspor ilk 11, maçın saati, kanalı
Beşiktaş Sivasspor maçı

Beşiktaş Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 3 maçta 8 gol atıp 7 puan toplayan Beşiktaş; geçtiğimiz yılın Türkiye Kupası şampiyonu güçlü Anadolu temsilcisi Sivasspor'la karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin karşı karşıya gelecekleri Süper Lig mücadelesi 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak. Yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek olan maç saat 21.45’te başlayacak.

BJK SİVAS MUHTEMEL 11’LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Alli, Muleka, Nkoudou, Weghorst

Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N’Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare

Beşiktaş'ta Dele Alli bereketi
SPOR
Beşiktaş'ta Dele Alli bereketi

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