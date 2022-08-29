Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 3 maçta 8 gol atıp 7 puan toplayan Beşiktaş; geçtiğimiz yılın Türkiye Kupası şampiyonu güçlü Anadolu temsilcisi Sivasspor'la karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İki ekibin karşı karşıya gelecekleri Süper Lig mücadelesi 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak. Yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek olan maç saat 21.45’te başlayacak.
BJK SİVAS MUHTEMEL 11’LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Alli, Muleka, Nkoudou, Weghorst
Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N’Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare