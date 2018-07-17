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Fransa, ikinci kez Dünya Kupası zaferini elde etti.

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Altın jenerasyonun zaferi: 2018 Dünya Kupası

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda 1 aylık maraton sona erdi. Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvayı kazanan ülke oldu. Yakaladığı jenerasyonla turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa, futbolseverleri kazandığı başarıyla şaşırtmasa da oynadığı oyun pek çoğuna göre tat vermedi. Ancak şu bir gerçek ki Fransa, Dünya Kupası'nı kazandığı bu kadro ve turnuvaya getirmediği bir çok futbolcuyla daha bir çok turnuvayı kazanmaya aday.
8 KART
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FİHRİST
  1. İkinci yıldızı taktılar
  2. Deschamps tarih yazdı
  3. Göçmenlerin zaferi
  4. En değerli kadro
  5. Artık yeni bir yıldız var: Mbappe
  6. Hayal kırıklığı Giroud
  7. Kupa'nın emekçisi: N'golo Kante
  8. VAR en çok Fransa'ya yaradı

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İkinci yıldızı taktılar

Rusya’da organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa, finalde Hırvatistan’ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.

Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya’yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

  • 2006 yılında Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Fransa, finalde İtalya’ya kaybetti.

Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Hugo Lloris gibi önemli oyuncuların yer aldığı Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi yüzü görmezken, 6 maçını kazanarak en çok galibiyet elde eden takım unvanını Belçika ile paylaştı. Avustralya'yı 2-1, Peru'yu 1-0'la geçen ve Danimarka ile 0-0 berabere kalarak C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Fransızlar, son 16 turunda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde ise Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

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Deschamps tarih yazdı

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenen Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps tarihe geçti.

Deschamps, Dünya Kupası’nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası’nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.

  • Dünya Kupası’nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974’de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.
Didier Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra Dünya Kupası'nda futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 3. isim oldu.
Dünya Kupası şampiyonluğunun mimarlarından Deschamps, oyuncuları tarafından böyle havaya atıldı.
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Göçmenlerin zaferi

2018 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda en dikkat çeken detay, futbolcuların büyük çoğunluğunun göçmen bir aileden gelmesi. Avrupa temsilcisinin kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan ve organizasyonun en değerli kadrosu olmasını sağlayan isimler ekseriyetle Afrika kökenli.

Öyle ki; kadroda yer alan 23 isimden yalnızca 5'inin (Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Florian Thauvin, Olivier Giroud, Lucas Hernandez) anne ve babası Fransız.

Geriye kalan 18 futbolcudan 4'ünün ise ebeveynlerinden yalnızca birinin Fransız olması dikkat çekiyor. Kupanın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Samuel Umtiti (Kamerun), N'Golo Kante (Mali) ve Paul Pogba (Gine) gibi isimler de Mavilerin ‘Afrika’ kökenli yıldızları arasında.

Öte yandan Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Steve Mandanda (Kongo), Thomas Lemar (Guadalupe) ve Samuel Umtiti (Kamerun) dışındaki tüm isimlerin Fransa doğumlu olması ise ilgi çeken diğer ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.


Fransa'nın şampiyon kadrosunda yalnızca 5 futbolcunun annesi ve babası Fransız.
AA
Fransa'nın yıldızlarının bir çoğunun Afrika kökenli olması dikkat çekiyor.
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En değerli kadro

Kadrosunda Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann ve Osman Dembele gibi gelecek vaadeden yıldızları barındıran Fransa, 1 milyar 410 milyon Euro ile 2018 Dünya Kupası'nın en pahalı takımı oldu.

Fransa’nın kadrosunda yer alan isimlerde ise en değerli oyuncu olarak 120 milyon Euro’yla Mbappe öne çıkıyor. Mbappe’yi 100 milyon Euro’yla Griezmann ve 90 milyon Euro’yla Pogba takip etti.

Fransa'yı, 1 milyar 386 milyon Euro ile İngiltere takip ederken, 1 milyar 269 milyon Euro’luk bir kadroya sahip olan Brezilya ise üçüncü.

Sadece kadrosundaki değil turnuvaya götürmediği futbolcularla da inanılmaz bir kadro derinliğine sahip olan Fransa, öyle gözüküyor ki daha uzun yıllar turnuvalarda adından söz ettirecek.

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Artık yeni bir yıldız var: Mbappe

Fransa'nın kupa macerasında özelikle iki hücum oyuncusu öne çıktı. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ile final maçının en iyi oyuncusu ilan edilen Atletico Madridli Antoine Griezmann, 4'er kez ağları sarsarak takımın başarısında kilit rol oynadı.

Futbol eleştirmenleri tarafından Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin halefi olarak gösterilen Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, yakaladığı istatistiklerle de öne çıktı.

Hırvatistan karşısında takımının 4'üncü golüne imza atan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.
  • Son 16 turunda Arjantin'e attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile de maçın kahramanı olan Fransız forvet, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.
Nefes kesen maçta Fransa Arjantin'i eledi
OYNAT 04,41
Nefes kesen maçta Fransa Arjantin'i eledi
Dünya Kupası son 16'da Fransa ile Arjantin karşı karşıya geldi. Fransa 9. dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle öne geçti. Arjantin Fransa'nın golüne ilk yarının son bölümünde Di Maria ile karşılık verdi. 41. dakikada sahneye çıkan Di Maria harika bir golle maça beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarı adeta gol düellosu şeklinde geçti. İkinci yarının başında Mercado Arjantin'i öne geçiren golü attı. 1-0'dan 2-1 geriye düşen Fransa bu dakikadan sonra rakip kaleye iyice yüklendi ve 57. dakikada Pavard'ın muhteşem golüyle önce skoru 2-2 yaptı ardından sahneye çıkan Mbappe önce 64, sonra da 68. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-2 ye taşıdı. Arjantin uzatmalarda Agüero ile skoru 4-3 yaptı ancak bu gol Arjantin'e yetmedi. İşte Fransa 4-3 Arjantin maç özeti ve golleri.
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Hayal kırıklığı Giroud

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda goller atması beklenen Giroud, gol atmayı bırakın kaleyi bile bulamadı. Fransız futbolcu çıktığı maçlarda isabetli şut atamazken turnuvanın hayal kırıklıklarından biri oldu.

Giroud, 1966 Dünya Kupasından sonra ilk kez kaleye isabetli şut çekemeyen forvet olarak tarihe geçti.
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Kupa'nın emekçisi: N'golo Kante

Fransa Milli Takımı’nın, 20 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası’na uzanmasında kilit rol oynayan isim hiç şüphesiz N’Golo Kante oldu. Chelsea forması giyen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva boyunca takımın hem ofansif hem de defansif yükünü çekti. Mali asıllı yıldızın özellikle Arjantin mücadelesinde Lionel Messi’ye göz açtırmaması ise şampiyonadaki en etkili performansı olarak göze çarptı.

Final karşılaşmasında, midesinden geçirdiği rahatsızlığa rağmen ilk 11’de başlayan Kante, teknik direktör Didier Deschamps’ın da en güvendiği isimlerdendi.

Mavilerin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isim, buna rağmen karakteri gereği hep geri planda durmayı seçti. Kutlamalarda çekingen davranan Kante’ye arkadaşlarının kupayı zorla vermesi ise turnuvanın en dikkat çeken anı olarak kameralara yansıdı.

#Fransa’nın turnuvayı kazanmasında en büyük pay sahibi olan oyunculardan biri ama utandığı için kupayı alamıyor. #Nzonzi takım arkadaşını çok iyi tanıyor ve kupayı alıp #Kante’ye veriyor. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (16 Tem, 2018, 8:03öö PDT)
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VAR en çok Fransa'ya yaradı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve Fransa'nın şampiyon olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası, en fazla penaltı kararının verildiği turnuva olarak tarihe geçti. Penaltı sayısının artışında ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rolü büyük oldu.

Fransa, turnuvada VAR'dan en çok faydalanan ülkelerin başında geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemler 29 kez beyaz noktayı gösterdi. 29 penaltı atışından 22'si golle sonuçlanırken, 7 atış sonucunda gol sevinci yaşanmadı.

Kupada hakemlerin finale gelene kadar çok sayıda maçta başvurduğu VAR sistemi, Fransa-Hırvatistan (4-2) finalinde de bir penaltı kararında etkili oldu. 38. dakikada Fransa'da Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Nestor Pitana, VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararı verdi ve kupanın sahibi Fransa maçta 2-1 öne geçti.

  • Fransa, ayrıca turnuvada Avustralya ile oynanan grup maçında VAR ile penaltı atışı kazandı.
Fransa Dünya Şampiyonu (Geniş özet ve goller)
OYNAT 04:01
Fransa Dünya Şampiyonu (Geniş özet ve goller)
2018 Dunya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Fransa Mandzukiç (KK) Griezman, Pogba ve Mbappe'nin golleriyle Hırvatistan'ı yenerek kupayı kazandı. Hırvatistan'ın golleri Perisic'ten ve Mandzukiç'ten geldi. İşte Fransa 4-2 Hırvatistan maçının geniş özeti ve golleri.
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Tarihin en çok penaltı verilen turnuvası 2018 Dünya Kupası’nda 169 gol atılırken sadece 4 kırmızı kart çıktı. #WorldCup Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (17 Tem, 2018, 3:13öö PDT)

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Altın jenerasyonun zaferi: 2018 Dünya Kupası

Haber Merkezi Yeni Şafak
FİHRİST

Altın jenerasyonun zaferi: 2018 Dünya Kupası

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