Altın jenerasyonun zaferi: 2018 Dünya Kupası

Haber Merkezi 17 Temmuz 2018, 03:58 Yeni Şafak

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda 1 aylık maraton sona erdi. Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvayı kazanan ülke oldu. Yakaladığı jenerasyonla turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa, futbolseverleri kazandığı başarıyla şaşırtmasa da oynadığı oyun pek çoğuna göre tat vermedi. Ancak şu bir gerçek ki Fransa, Dünya Kupası'nı kazandığı bu kadro ve turnuvaya getirmediği bir çok futbolcuyla daha bir çok turnuvayı kazanmaya aday.