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Altın jenerasyonun zaferi: 2018 Dünya Kupası
İkinci yıldızı taktılar
Rusya’da organize edilen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa, finalde Hırvatistan’ı mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Fransa, tarihinde ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.
Fransızlar bu turnuvadan önce iki kez finale çıkma başarısı göstermişti. İlk olarak 1998 yılında ev sahipliğini yaptıklarını organizasyonda finalde Brezilya’yı geçerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.
- 2006 yılında Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ise Fransa, finalde İtalya’ya kaybetti.
Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Hugo Lloris gibi önemli oyuncuların yer aldığı Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi yüzü görmezken, 6 maçını kazanarak en çok galibiyet elde eden takım unvanını Belçika ile paylaştı. Avustralya'yı 2-1, Peru'yu 1-0'la geçen ve Danimarka ile 0-0 berabere kalarak C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Fransızlar, son 16 turunda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde ise Belçika'yı 1-0 mağlup etti.
Fransa ikinci yıldızı taktı. #WorldCup #FRA pic.twitter.com/SfxW3gyN7Q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Temmuz 2018
Deschamps tarih yazdı
Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenen Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps tarihe geçti.
Deschamps, Dünya Kupası’nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası’nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.
- Dünya Kupası’nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974’de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.
Göçmenlerin zaferi
2018 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda en dikkat çeken detay, futbolcuların büyük çoğunluğunun göçmen bir aileden gelmesi. Avrupa temsilcisinin kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan ve organizasyonun en değerli kadrosu olmasını sağlayan isimler ekseriyetle Afrika kökenli.
Öyle ki; kadroda yer alan 23 isimden yalnızca 5'inin (Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Florian Thauvin, Olivier Giroud, Lucas Hernandez) anne ve babası Fransız.
Geriye kalan 18 futbolcudan 4'ünün ise ebeveynlerinden yalnızca birinin Fransız olması dikkat çekiyor. Kupanın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Samuel Umtiti (Kamerun), N'Golo Kante (Mali) ve Paul Pogba (Gine) gibi isimler de Mavilerin ‘Afrika’ kökenli yıldızları arasında.
Öte yandan Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Steve Mandanda (Kongo), Thomas Lemar (Guadalupe) ve Samuel Umtiti (Kamerun) dışındaki tüm isimlerin Fransa doğumlu olması ise ilgi çeken diğer ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.
🏆Fransa. (@FutStat)— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Temmuz 2018
🇲🇱 Kante, Dembele, Sidibe
🇨🇩 Nzonzi, Mandanda, Kimpembe
🇨🇲 Mbappe, Umtiti
🇪🇸 Lloris, Hernandez
🇬🇳 Pogba
🇦🇴 Matuidi
🇹🇬 Tolisso
🇨🇮 Mendy
🇩🇿 Fekir
🇲🇦 Rami
🇩🇪 Griezmann
🇮🇹 Giroud
🇵🇭 Areola
🇬🇵 Lemar
🇲🇶 Varane
🇫🇷 Pavard, Thauvin
En değerli kadro
Kadrosunda Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann ve Osman Dembele gibi gelecek vaadeden yıldızları barındıran Fransa, 1 milyar 410 milyon Euro ile 2018 Dünya Kupası'nın en pahalı takımı oldu.
Fransa’nın kadrosunda yer alan isimlerde ise en değerli oyuncu olarak 120 milyon Euro’yla Mbappe öne çıkıyor. Mbappe’yi 100 milyon Euro’yla Griezmann ve 90 milyon Euro’yla Pogba takip etti.
Fransa'yı, 1 milyar 386 milyon Euro ile İngiltere takip ederken, 1 milyar 269 milyon Euro’luk bir kadroya sahip olan Brezilya ise üçüncü.
Sadece kadrosundaki değil turnuvaya götürmediği futbolcularla da inanılmaz bir kadro derinliğine sahip olan Fransa, öyle gözüküyor ki daha uzun yıllar turnuvalarda adından söz ettirecek.
Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kadroda olmayan futbolcular. #WorldCup— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Temmuz 2018
❌ Benzema
❌ Martial
❌ Payet
❌ Lacazette
❌ Koscielny
❌ Ben Yedder
❌ Coman
❌ Rabiot
❌ Zouma
❌ Laporte
❌ Bakayoko
❌ Gameiro
❌ Lenglet
❌ Kurzawa
❌ Digne pic.twitter.com/8Ieg0YYa9b
Artık yeni bir yıldız var: Mbappe
Fransa'nın kupa macerasında özelikle iki hücum oyuncusu öne çıktı. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ile final maçının en iyi oyuncusu ilan edilen Atletico Madridli Antoine Griezmann, 4'er kez ağları sarsarak takımın başarısında kilit rol oynadı.
Futbol eleştirmenleri tarafından Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin halefi olarak gösterilen Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, yakaladığı istatistiklerle de öne çıktı.
Hırvatistan karşısında takımının 4'üncü golüne imza atan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.
- Son 16 turunda Arjantin'e attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile de maçın kahramanı olan Fransız forvet, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.
Daha 19 yaşında. #WorldCup pic.twitter.com/ljqqodUVsY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Temmuz 2018
Hayal kırıklığı Giroud
Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda goller atması beklenen Giroud, gol atmayı bırakın kaleyi bile bulamadı. Fransız futbolcu çıktığı maçlarda isabetli şut atamazken turnuvanın hayal kırıklıklarından biri oldu.
Giroud, 1966 Dünya Kupasından sonra ilk kez kaleye isabetli şut çekemeyen forvet olarak tarihe geçti.
❗ Giroud, Dünya Kupası'nı isabetli şut çekemeden tamamladı. (Opta)— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Temmuz 2018
Toplam Şut: 13
İsabetli Şut: ❌ pic.twitter.com/uHd1NSSOT3
Kupa'nın emekçisi: N'golo Kante
Fransa Milli Takımı’nın, 20 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası’na uzanmasında kilit rol oynayan isim hiç şüphesiz N’Golo Kante oldu. Chelsea forması giyen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva boyunca takımın hem ofansif hem de defansif yükünü çekti. Mali asıllı yıldızın özellikle Arjantin mücadelesinde Lionel Messi’ye göz açtırmaması ise şampiyonadaki en etkili performansı olarak göze çarptı.
Final karşılaşmasında, midesinden geçirdiği rahatsızlığa rağmen ilk 11’de başlayan Kante, teknik direktör Didier Deschamps’ın da en güvendiği isimlerdendi.
Mavilerin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız isim, buna rağmen karakteri gereği hep geri planda durmayı seçti. Kutlamalarda çekingen davranan Kante’ye arkadaşlarının kupayı zorla vermesi ise turnuvanın en dikkat çeken anı olarak kameralara yansıdı.#Fransa’nın turnuvayı kazanmasında en büyük pay sahibi olan oyunculardan biri ama utandığı için kupayı alamıyor. #Nzonzi takım arkadaşını çok iyi tanıyor ve kupayı alıp #Kante’ye veriyor. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (16 Tem, 2018, 8:03öö PDT)
VAR en çok Fransa'ya yaradı
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve Fransa'nın şampiyon olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası, en fazla penaltı kararının verildiği turnuva olarak tarihe geçti. Penaltı sayısının artışında ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rolü büyük oldu.
Fransa, turnuvada VAR'dan en çok faydalanan ülkelerin başında geldi.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemler 29 kez beyaz noktayı gösterdi. 29 penaltı atışından 22'si golle sonuçlanırken, 7 atış sonucunda gol sevinci yaşanmadı.
Kupada hakemlerin finale gelene kadar çok sayıda maçta başvurduğu VAR sistemi, Fransa-Hırvatistan (4-2) finalinde de bir penaltı kararında etkili oldu. 38. dakikada Fransa'da Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Nestor Pitana, VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararı verdi ve kupanın sahibi Fransa maçta 2-1 öne geçti.
- Fransa, ayrıca turnuvada Avustralya ile oynanan grup maçında VAR ile penaltı atışı kazandı.