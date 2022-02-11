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BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM market zincirinin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Türkiye'de en çok tercih edilen zincir marketlerden biri olan BİM'in çalışma saatleri, açılış kapanış saatleri günlere göre değişebiliyor. Peki, 2022 yılında BİM saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? BİM öğlen arası ne kadar? BİM Cuma günleri çalışma saatleri nedir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
BİM

BİM hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor? BİM saat kaçta kapanıyor? soruları BİM marketlerie sıklıkla giden vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde değişiklik gösteren market saatleri salgının seyrine göre düzenleniyor. Vatandaşlar da markete gitmeden önce market çalışma saatlerini yakından takip ediyor. İşte BİM'in çalışma saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA ÇALIŞIYOR?

BİM şubeleri hafta içi ve hafta sonu da hizmet veriyor. BİM Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet veriyor.

BİM CUMA GÜNLERİ ÖĞLE ARASI SAATLERİ KAÇTIR?

Cuma günleri BİM’de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:30 dolaylarıdır.

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