Wall Street'teki sert düşüş kripto paralarda da geri çekilmelere neden oldu. Kripto paralar, ABD hisse senetlerindeki satışların oluşturduğu tedirginlerin Başkan Donald Trump'ın sektörü desteklemeye yönelik son çabalarını gölgede bırakmasıyla düşüşe geçti.

Bitcoin ne kadar, kaç dolar?

Bitcoin fiyatı Asya'da %3'ten fazla değer kaybederek 76667,08 dolara kadar gerilemenin ardından toparlanmaya çalışıyor. Şu sıralarda 79669,40 dolar ile 24 saat öncesine göre yüzde 0,49 artıda.

Ethereum ne kadar?

Ether de %6'ya varan düşüşle Emil 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 1.756,48 doları test etti. Şu sıralarda yüzde 0,82 kayıpla 1855,67 dolarda.

Bitcoin, ay başından bu yana yüzde 4,2 oranında bir değer kaybı yaşarken, son üç ayda ise yüzde 16,7 oranında bir düşüş gösterdi. Ethereum’un son dönem performansı da yatırımcılar üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor.







