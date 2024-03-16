Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. Altın fiyatları: Çeyrek gram ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi bir hayli hareketlendi. Gram altın fiyatı 2 bin 244,59 lira, çeyrek altın 4 bin 105,00 lira, yarım altın 8 bin 068,00 liradan işlem görmekte. Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu. Peki; altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi, gram altın 2500 TL'yi görecek mi? İşte analistlerden dikkat çeken altın yorumu.