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Özgün Brokoli salatası tarifi Brokoli salatası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
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Brokoli salatası tarifi: Brokoli salatası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Doğru besinlerle hazırlanan salataların sağlık açısından faydaları saymakla bitmediğini hepimiz biliyoruz. Hem düşük kalorisi ve hafif tadıyla besin değeri yüksek bir sebze olan brokolinin vitaminlerin yanında bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum da içeriyor. Peki, brokoli salatası nasıl yapılır? İşte, brokoli salatası tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brokoli salatası tarifi: Brokoli salatası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Brokoli salatası nasıl yapılır?

Çiğ tüketildiğinde, içerisindeki C vitamini kayba uğramadığından faydasının daha da arttığı brokoli salatası tarifini sizler için hazırladık. İşte, B1 ve C vitamini ile doludur ve fazla miktarda kalsiyum, kükürt, potasyum ve selenyum maddeleri içeren brokoli salatası tarifi...

BROKOLİ SALATASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -500 gram brokoli
  • -4 adet salatalık turşusu
  • -1 adet mısır konservesi (küçük boy)
  • -2 adet közlenmiş kırmızı biber
  • -3 diş sarımsak
  • -3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • -1 adet limonun suyu
  • -1 çay kaşığı tuz
  • -2 yemek kaşığı balsamik sirke

BROKOLİ SALATASI YAPILIŞI

1. Brokolileri çiçeklerine ayırın, güzelce yıkayın ve kaynar suda 4 dakika kadar haşlayın.

2. Süzün ve soğuk sudan geçirdikten sonra bir kenarda soğumaya bırakın.

3. Biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve dilimleyip bir derin kaseye alın. Üstüne soğumuş brokolileri, mısırı, doğranmış turşuyu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırın.

4. Yağ, balzamik ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayın ve servis edin.

**Afiyetler olsun!

BROKOLİ SALATASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Brokoli salata tarifini hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 4 dakikadır.

BROKOLİ SALATASI TARİFİ KALORİ DEĞERİ

Brokoli salatasının kalorisi 163/kcal'dir.

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