A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubundan çıkışı için en kritik mücadelesi olan Türkiye Çekya maçına saatler kaldı. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan üçüncü maçlarla devam ediyor. Türkiye, Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından Çekya ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı. Milli takımın gruptan çıkma şansı Çekya maçında... Maçın hakeminin belli olması ile ilk 11 kadrosu ve yayın saati bilgisi de merak ediliyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte 3. milli maça ilişkin son dakika tüm detaylar...