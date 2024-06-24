EURO 2024 bugün B grubunda son 16 turuna yükselen takımların belli olacağı iki maç ile devam edecek. EURO 2024 günün programına göre; 24 Haziran Pazartesi günü maçlar aynı saatte oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
24 Haziran Pazartesi günü EURO 2024’te oynanacak karşılaşmalar şöyle:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 24 Haziran Pazartesi günü B Grubu maçları oynanacak.
Aynı saatte başlayacak iki karşılaşmada Arnavutluk İspanya ve Hırvatistan İtalya karşı karşıya gelecek.
Arnavutluk İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
Hırvatistan İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
ARNAVUTLUK İSPANYA KARŞISINDA ZAFER ARAYACAK
Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.
İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:
18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan
22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz
26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye