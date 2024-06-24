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Bugün EURO 2024 hangi maçlar var? Avrupa Şampiyonası 24 Haziran maç programı

Bugünkü maçlar EURO 2024 maç programi ile takip ediliyor. 24 Haziran Pazartesi günü EURO 2024’te oynanacak karşılaşmalar belli oldu. EURO 2024'te, gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaşan takım belli olacak. A Milli Takımımız gruptan çıkma mücadelesi verecek. Peki, bugün hangi maçlar var ve saat kaçta? İşte, 24 Haziran EURO 2024 maç takvimi...

14:40 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Euro 2024
Euro 2024

EURO 2024 bugün B grubunda son 16 turuna yükselen takımların belli olacağı iki maç ile devam edecek. EURO 2024 günün programına göre; 24 Haziran Pazartesi günü maçlar aynı saatte oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

24 Haziran Pazartesi günü EURO 2024’te oynanacak karşılaşmalar şöyle:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 24 Haziran Pazartesi günü B Grubu maçları oynanacak.

Aynı saatte başlayacak iki karşılaşmada Arnavutluk İspanya ve Hırvatistan İtalya karşı karşıya gelecek.

Arnavutluk İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

Hırvatistan İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

ARNAVUTLUK İSPANYA KARŞISINDA ZAFER ARAYACAK

Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.

İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.

İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye


EURO 2024'de A Milli Takımın karşısında bu sefer Çekya var! Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemi ve İlk 11 kadrosu belli oldu mu?

A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubundan çıkışı için en kritik mücadelesi olan Türkiye Çekya maçına saatler kaldı. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan üçüncü maçlarla devam ediyor. Türkiye, Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından Çekya ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı. Milli takımın gruptan çıkma şansı Çekya maçında... Maçın hakeminin belli olması ile ilk 11 kadrosu ve yayın saati bilgisi de merak ediliyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte 3. milli maça ilişkin son dakika tüm detaylar...


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