Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu son maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Macaristan ilk galibiyetini alarak en iyi üçüncülük iddiasını sürdürdü. İskoçya turnuvaya veda etti.