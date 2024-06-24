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Spor

Macaristan 90+10. dakikada İskoçya karşısında galibiyeti aldı |ÖZET

Macaristan, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu son maçında İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Csoboth kaydetti. Bu sonucun ardından Macaristan ilk galibiyetini alarak en iyi üçüncülük iddiasını sürdürdü. İskoçya - Macaristan maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:07 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:12 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Macaristan 90+10'da üç puanı aldı.
Macaristan 90+10'da üç puanı aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu son maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Csoboth kaydetti.


Bu sonucun ardından Macaristan ilk galibiyetini alarak en iyi üçüncülük iddiasını sürdürdü. İskoçya turnuvaya veda etti.


A Grubu'nu Almanya lider, İsviçre ise ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.


İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇ SONUCU


İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ

İskoçya - Macaristan maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#İskoçya
#Macaristan
43 dakika önce
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