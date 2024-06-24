Macaristan 90+10'da üç puanı aldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu son maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Csoboth kaydetti.
Bu sonucun ardından Macaristan ilk galibiyetini alarak en iyi üçüncülük iddiasını sürdürdü. İskoçya turnuvaya veda etti.
A Grubu'nu Almanya lider, İsviçre ise ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇ SONUCU
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇ SONUCU
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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#Macaristan
43 dakika önce