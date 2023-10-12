Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yaşanılan çalkantılı sürecin ardından çıkış arayan siyah-beyazlılar evinde rakibini 2-0 mağlup ederek nefes aldı. Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Adanaspor, sahasında Bitexen Giresunspor 4-2 yendi. İngiltere Premier Lig'de 8. hafta dev bir maça sahne oldu. Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Arsenal ve Manchester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 12 Ekim 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (12 Ekim 2023 Perşembe kimin maçı var?
- 13:00 Adıyamanspor - Bornova FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 14:30 Sivas Bld. - Elazığ Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 19:00 Letonya - Ermenistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 19:00 Karşıyaka - Bigaspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
- 21:45 Hırvatistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Elemeleri TRT 1
- 21:45 İspanya - İskoçya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 Arnavutluk - Çekya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus