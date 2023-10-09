Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplamanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 1-0 önde götürürken Edin Dzeko ile ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Dusan Tadic penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirirken hakem Mete Kalkavan'ın penaltı düdüğü Kasımpaşalı futbolcuların tepkisi çekti.

Mete Kalkavan VAR'a gitmedi

Edin Dzeko'nun, Yasin Özcan ile girdiği pozisyona penaltı verilmesine Kasımpaşa cephesinden yoğun itiraz edildi. Pozisyon sonrasında VAR monitörüne gitmeye gerek duymayan Mete Kalkavan tereddütsüz orta noktayı gösterdi.

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Erman Toroğlu: "Böyle penaltı olmaz"

Pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, "Dzeko, sol ayağını Kasımpaşalı futbolcunun dizine doğru götürüp, çarpıyor ve penaltıyı alıyor. Böyle penaltı olmaz. Hakemin yerinde olsam 'devam' derim, Dzeko'ya da 'sakın bir daha yapma derim' çünkü o ne yaptığını biliyor." dedi.

Deniz Çoban ve Bahattin Duran "penaltı" dedi

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta pozisyonu yorumlayan eski Süper Lig hakemleri Deniz Çoban ve Bahattın Duran, Mete Kalkavan'ın doğru bir karar verdiğini öne sürerek pozisyonun penaltı olduğu görüşünde birleşti.

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

Deniz Çoban, "Dzeko, dizi önde görünce sol ayağını dışarı taşırarak temas alıp düşmeye mi hedefliyor yoksa Yasin'in dizi önüne geldiği için mi çarpıyor? Dzeko teması kullanıp düşüyor diyorsanız aldatma bile tartışılır. Dzeko'nun ayak frekansı doğruysa ve diz önüne gelip çarpıyorsa buna kimse penaltı değil diyemez. Sabit iki oyuncu, bir temas var. Buna penaltı veren hakemi eleştirmem." şeklinde konuştu.

Bahattin Duran ise "Yasin çok genç bir oyuncu. Sağ ayağını yere koyduktan sonra sol dizini de öne çıkarıyor, sonra anlıyor ve durmaya çalışıyor ama duramıyor. Dzeko geçecekken dizine temas gerçekleşiyor. Yasin biraz daha tecrübeli olsa dizini yere çıkardığı an geri çekerdi. Yasin'in sol dizi, Dzeko'nun sağ dizine temas ediyor. Sol dizi hala havada. Bu pozisyon kitaba göre penaltı. Buna penaltı değil denemez. Bu pozisyon 'soft' bir penaltı. Dzeko ayağını normalin düşüne çıkarmıyor. Buna penaltı değil denemez. Benim anlayışıma göre yumuşak penaltı bu." dedi.

Kemal Özdeş'ten hakeme eleştiri

Maçın ardından Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş de verilen penaltı hakkında konuştu. Özdeş, hakem Mete Kalkavan'ın kolay bir penaltı verdiğini maç içinde takdir haklarını da sarı-lacivertliler lehine kullandığını belirtti.







