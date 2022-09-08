Özgün CEV Şampiyonlar Ligi grupları öncesi kuralar belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

CEV Şampiyonlar Ligi grupları öncesi kuralar belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank temsil edecek. CEV Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. Voleybol hayranları CEV Şampiyonlar Ligi hangi torbada kim var? Grup aşamasındaki rakipler ne zaman belli olacak? CEV Şampiyonlar ligi grup kura çekimi ne zaman? sorularını sormakta.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cev Şampiyonlar ligi grup kura çekimi ne zaman
CEV Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman?

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi Türk takımları hangileri?

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın mücadele edeceği CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye'yi, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank temsil edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi grup rakipleri ne zaman belli olacak, kura çekimi ne zaman?

Grup aşamasındaki rakipler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Eylül Cuma günü TSİ 19.00'da yapılacak kura çekiminde belli olacak.

CEV Şampiyonlar Ligi kura çekimleri nereden yayınlanacak?

Kura çekimi, CEV Youtube kanalından (https://www.youtube.com/user/CEVolleyball) canlı yayımlanacak.

  • Torbalar şu şekilde oluştu:
  • Erkekler
  • 1. torba: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), Berlin Recycling Volleys (Almanya)
  • 2. torba: Trentino Diatec (İtalya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), VfB Friedrichshafen (Almanya), SWD powervolleys Düren (Almanya), Knack Roeselare (Belçika)
  • 3. torba: Decospan VT Menen (Belçika), Ziraat Bankkart, Halkbank, Montpellier Volley UC (Fransa), Tours VB (Fransa)
  • 4. torba: ACH Volley Ljubljana (Slovenya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan), Elemelerden gelecek 2 takım
  • Kadınlar
  • 1. torba: A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Vero Volley Monza (İtalya), VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)
  • 2. torba: Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Eczacıbaşı Dynavit, Developres Rzeszow (Polonya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Volero Le Cannet (Fransa)
  • 3. torba: ASPTT Mulhouse (Fransa), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), SC Potsdam (Almanya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), C.S.M. Targoviste (Romanya)
  • 4. torba: Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Prometey Dnipro (Ukrayna), Elemelerden gelecek 3 takım

Galatasaray'ın son transferi Milot Rashica ayağının tozuyla ilk açıklamayı yaptı
ÖZGÜN
Galatasaray'ın son transferi Milot Rashica ayağının tozuyla ilk açıklamayı yaptı
Maç başladı

Maç başladı

​Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
Ağladığı için boğarak öldürmüş

Ağladığı için boğarak öldürmüş

​Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar.
Savunma Sanayi Çalıştayında açıklandı: Türkiye savunma alanında yüzde 80 civarında millileşmeyi yakaladı

'Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz.'

​Engelli kız ve annesinden Meral Akşener'e tepki

​Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

​İşte Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde İngiltere'de yaşanacaklar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.