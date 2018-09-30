Chelsea Liverpool (1-1) maç özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.
CHELSEA LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE Chelsea, Lig Kupası'nda Liverpool'u elemişti
İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.
Kupanın 3. turunda, ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, Anfield Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Liverpool, 58. dakikada Daniel Sturridge'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 79. dakikada Emerson ve 85. dakikada ise Eden Hazard'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Arsenal ve Tottenham üst turda
Öne çıkan diğer kupa karşılaşmasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Brentford'u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Tottenham ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Watford'u penaltılarla 4-2 yenerek eledi. Tottenham'ın gollerini 82. dakikada penaltıdan Dele Alli ile 86. dakikada Erik Lamela atarken, Watford ise 46. dakikada Isaac Success ve 89. dakikada Etienne Capoue ile ağları sarstı.
Watford'da 77. dakikada oyuna giren Christian Kabasele, 4 dakika sonra doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti. Beşiktaş, Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı.Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİSpor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)1. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.20. dakikada rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma’ya oynadı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.29. dakikada Varela’nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida’dan dönerek Mensah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.34. dakikada sağ kanatta Quaresma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda top Lung’dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi. 1-037. dakikada Ljajic’in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın, ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE Beşiktaş Kayserispor'a yine kaybetmediBeşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.Vagner Love golle tanıştıKayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı. Kalesini gole kapattıBeşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi.Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı.Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.Güven Yalçın siftah yaptıBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti
Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti ve golleri
Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti haberimizde. Spor Toto Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 galip geldi.Bordo-mavili takım, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini iç sahada atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı.İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, dördüncü haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, altıncı haftada Göztepe'ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİSpor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan Dakikalar (İlk yarı)16. dakikada Sosa’nın sağ taraftan kullandığı korner atışına penaltı noktasına yakın yerden Rodallega’nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.23. dakikada Eduok’un ceza sahası dışında sert şutu kaleci Onur’dan döndü. Trezeguet’nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Pereira çizgi üzerinde kornere çıkardı.24. dakikada Rodallega’nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.25. dakikada Sosa serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti..29. dakikada Trezeguet’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Diange’nin kafa vuruşu kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.30. dakikada Eduok’un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 0-137. dakikada Diange’nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi. 0-243. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından ağlara gitti. 1-2Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)53. dakikada Rodallega’nın ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruşunda top savunma oyuncularının arasından filelere gitti. 2-271. dakikada ceza sahası yayına yakın yerden Rodallega’nın kullandığı serbest vuruş kaleci Ramazan’ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü.72. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rodallega’nın röveşatasında seken top ağlarla buluştu. 3-274. dakikada Kucka’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından filelere gitti. 4-290. dakikada gelişen Trabzonspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Onazi topa vurmakta geç kalınca meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. İlk yarıyı 2-1 yenik kapatan bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLESahasındaki puanlarla tutunduTrabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9'unu evinde elde etme başarısı gösterdi.27 sezonun en skorer başlangıcıTrabzonspor, iç sahada son 27 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.En son 1991-1992'de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.Rodallega ve Burak Yılmaz en golcülerTrabzonspor'da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8'i santrforlardan geldi.Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. Burak Yılmaz, ligdeki 3 golünü Medical Park'ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti.Santrfor oyuncularının haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve Olcay Şahan da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu.Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak'tan geldi.Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri
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