Chelsea Liverpool (1-1) maç özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

CHELSEA LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Chelsea, Lig Kupası'nda Liverpool'u elemişti

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Kupanın 3. turunda, ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, Anfield Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Liverpool, 58. dakikada Daniel Sturridge'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 79. dakikada Emerson ve 85. dakikada ise Eden Hazard'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Arsenal ve Tottenham üst turda

Öne çıkan diğer kupa karşılaşmasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Brentford'u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Tottenham ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Watford'u penaltılarla 4-2 yenerek eledi. Tottenham'ın gollerini 82. dakikada penaltıdan Dele Alli ile 86. dakikada Erik Lamela atarken, Watford ise 46. dakikada Isaac Success ve 89. dakikada Etienne Capoue ile ağları sarstı.

Watford'da 77. dakikada oyuna giren Christian Kabasele, 4 dakika sonra doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti. Beşiktaş, Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı.Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİSpor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)1. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.20. dakikada rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma’ya oynadı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.29. dakikada Varela’nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida’dan dönerek Mensah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.34. dakikada sağ kanatta Quaresma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda top Lung’dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi. 1-037. dakikada Ljajic’in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın, ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE Beşiktaş Kayserispor'a yine kaybetmediBeşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.Vagner Love golle tanıştıKayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı. Kalesini gole kapattıBeşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi.Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı.Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.Güven Yalçın siftah yaptıBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti