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New York’ta Çocuk Felci Alarmı!

ABD’nin New York eyaletinde çocuk felci virüsüne rastlanmasının ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Halk arasında yayılmaz ihtimalinin yüksek olması üzerine aşılama oranını artırma kararı alındı. Peki çocuk felci nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Bütün detaylar haberimizde…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuk Felci nedir? Belirtileri neler?
Çocuk felci

ABD’nin New York eyaletinde yer alan Rockland, Orange, Sullivan ve Nassau bölgelerindeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildi. New York Valisi Kathy Hochul, virüsün halk arasında yayılma ihtimalinin yüksek olması üzerine çocuk felci aşılama oranını artırmak amacıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ÇOCUK FELCİ NEDİR?

Çocuk felci (poliomyelit) poliovirüs denen bir virüsün sinir sistemine saldırması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık 5 yaşından küçük çocuklar için oldukça tehlikelidir.

ÇOCUK FELCİ NASIL BULAŞIR?

Bu hastalığı barındıran (enfekte) dışkı ile temas yoluyla bulaşır. Virüs barındıran dışkılara temas eden ya da yaklaşan oyuncaklar da çocuklar için risk oluşturmaktadır. Çok ender de olsa virüs bazen hapşırık veya öksürük yoluyla da bulaşabilir. Bunun nedeni virüsün bağırsaklar dışında boğazda da varlığını sürdürebilmesidir.

ÇOCUK FELCİ BELİRTİLERİ NELER?

Bu tip çocuk felci belirtileri ve semptomları 1 ila 10 gün arasında sürebilir. Gribe benzeyen semptomlarıyla aşağıdaki belirtiler gözlenir.

> Ateş

> Boğaz ağrısı

> Baş ağrısı

> Kusma

> Yorgunluk

> Menenjit

NEW YORK’TA SON DURUM

Eyalet sağlık yetkilileri çalışan, okula giden veya Orange, Rockland, Nassau, New York City ile Sullivan’ı ziyaret eden aşılanmamış kişilerin yüksek felç hastalığı riski altında olduğunu vurguladı. New York Sağlık Müdürü Dr. Mary Bassett, aşılanmamış kişilerin derhal aşı olması çağrısında bulundu.

Bassett, "New Yorklulara risk almama çağrısında bulunuyorum. Çocuk felci aşısı güvenli ve etkilidir" dedi. Sağlık Bakanlığına göre aşılama oranı Rockland’da yüzde 60, Orange’da yüzde 58, Sullivan’da yüzde 62 ve Nassau’da yüzde 79 olurken, eyalet çapında ise bu oranın yaklaşık yüzde 79 olduğu belirtildi.

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